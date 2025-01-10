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冷眼集／賴政府道德雙標、司法雙標

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
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賴清德總統提名的大法官才剛被自家黨團封殺，對內權力不穩之際，新一波外部挑戰接踵而來。近日林秉文潛逃案、前新系大老吳乃仁檢察官餐敘，再次讓外界看見賴政府充斥道德雙標、司法雙標，更再次坐實了「綠檢媒」一體的難堪印記。

涉及八八會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文棄保潛逃，在臉書上高調發文嗆藍白，百般維護民進黨，還囂張表示「回來時間我決定」；沒想到賴清德愛將、法務部長鄭銘謙受訪竟回「歡迎他自己投案」，語調之軟、姿態之低，簡直荒天下之大謬。

又如綠營政治人物無不敬稱「乃公」的吳乃仁，當年台糖售地弊案，時任台南市長的賴清德還含淚以個人政治生命保證吳乃仁的清白，其後吳乃仁因賤賣土地遭判刑，至今還欠國家一億七千多萬，卻頻頻出入高檔餐廳，餐敘對象甚至是公權力象徵的檢察官；諷刺之餘，又叫民眾如何相信，司法是公平的。

對於追討欠款，經濟部長郭智輝回應同樣蒼白無力，僅說一切依法，如果是法律上所規定的，公務人員當然就要執行。主管機關首長態度尚且如此，台糖公司又怎敢以積極態度追錢？

諷刺的是，北檢偵辦柯文哲京華城、政治獻金案，屢遭質疑洩密，引發綠檢媒一體之譏。而就在北檢偵結並起訴柯文哲求刑廿八年半的同天，檢方洋洋灑灑十萬字起訴書卻提不出具體金流，正遭外界質疑之際，鏡頭一轉，北檢檢察官徐名駒卻是帶著四名檢察官，跟著賴清德曾以政治生命擔保過清白的吳乃仁大啖高檔美食，更疑似由人力仲介公司老闆埋單。

賴政府掌握的檢調系統，對柯文哲案以何等力道偵辦，全民歷歷在目，白天北檢重罪起訴柯文哲，晚上北檢檢察官與綠營大老、商界酒酣耳熱、水乳交融，再對照林秉文潛逃案、吳乃仁享有的特別待遇，在在點燃了司法不公的火種，也無疑為民眾黨發起「一一一釘孤枝」的集會增添柴火。

吳乃仁 政治獻金 林秉文 柯文哲 檢察官 賴清德 郭智輝 鄭銘謙

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