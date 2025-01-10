快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

吳乃仁等四人財產 台糖重新聲請調查

聯合報／ 記者林海王聖藜／台北報導
台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地被判刑。圖／聯合報系資料照片
台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地被判刑。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌日前爆料，台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行。經濟部長郭智輝昨說，不清楚內容，但會依法執行；台糖則表示，現已依照強制執行法，重新聲請調查吳乃仁等四人財產狀況，以利追討。

台北地院表示，法院二○二四年十二月卅日收受台中地方法院囑託執行事件，標的是三家金融機構的存款，承辦法官當日即發扣押命令，將標的物查扣。

吳乃仁在二○○三年擔任台糖董事長期間，接受前立委洪奇昌請託，低價出售台糖土地給春龍開發，二○一四年台中高分院依照背信等罪，判處吳乃仁徒刑九個月、洪奇昌無罪、春龍公司總經理潘忠豪判刑八個月。但吳乃仁服刑完畢後未歸還欠款，加計利息後愈欠愈多。黃國昌日前表示，吳乃仁明明還欠國家一點七億元，卻出入豪奢，相關部會並未積極追討。

郭智輝昨天表示，不清楚黃國昌所說的內容，若要追回對國庫欠款，希望黃國昌能告知在哪邊，經濟部盡力做應該做的事。被問及台糖是否會追討，郭智輝則說，「若是法令所規定的，公務員當然就要執行法令。」

台糖董事長吳明昌則說，台糖皆有按一定程序去追討，去年十二月九日向法院遞狀聲請強制執行，也申請調查吳乃仁等四人財產狀況，「本來就有在查，有查到的都有扣了，吳乃仁部分，目前已查扣七百多萬元」。

台糖也說，現在會再次執行財產調查，看吳乃仁有沒有其他投保、工作資產、股票。

吳乃仁 強制執行 洪奇昌 郭智輝 黃國昌

延伸閱讀

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

吳乃仁與檢察官餐敘？ 吳思瑤：不要看到黑影就開槍

相關新聞

不只1人 吳乃仁奢宴一晚會5檢

民進黨前新系大老吳乃仁去年十二月廿六日受邀前往台北市米其林名店「AD ASTRA」餐敘，席間除台北地檢署檢察官徐名駒外，...

冷眼集／賴政府道德雙標、司法雙標

賴清德總統提名的大法官才剛被自家黨團封殺，對內權力不穩之際，新一波外部挑戰接踵而來。近日林秉文潛逃案、前新系大老吳乃仁與...

黃國昌：法部應嚴查 違反檢倫理送評鑑彈劾

民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天指控，民進黨前派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人。針...

吳乃仁等四人財產 台糖重新聲請調查

民眾黨立委黃國昌日前爆料，台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行。經濟部長郭智輝...

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA...

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。