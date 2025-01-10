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吳乃仁等四人財產 台糖重新聲請調查
民眾黨立委黃國昌日前爆料，台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行。經濟部長郭智輝昨說，不清楚內容，但會依法執行；台糖則表示，現已依照強制執行法，重新聲請調查吳乃仁等四人財產狀況，以利追討。
台北地院表示，法院二○二四年十二月卅日收受台中地方法院囑託執行事件，標的是三家金融機構的存款，承辦法官當日即發扣押命令，將標的物查扣。
吳乃仁在二○○三年擔任台糖董事長期間，接受前立委洪奇昌請託，低價出售台糖土地給春龍開發，二○一四年台中高分院依照背信等罪，判處吳乃仁徒刑九個月、洪奇昌無罪、春龍公司總經理潘忠豪判刑八個月。但吳乃仁服刑完畢後未歸還欠款，加計利息後愈欠愈多。黃國昌日前表示，吳乃仁明明還欠國家一點七億元，卻出入豪奢，相關部會並未積極追討。
郭智輝昨天表示，不清楚黃國昌所說的內容，若要追回對國庫欠款，希望黃國昌能告知在哪邊，經濟部盡力做應該做的事。被問及台糖是否會追討，郭智輝則說，「若是法令所規定的，公務員當然就要執行法令。」
台糖董事長吳明昌則說，台糖皆有按一定程序去追討，去年十二月九日向法院遞狀聲請強制執行，也申請調查吳乃仁等四人財產狀況，「本來就有在查，有查到的都有扣了，吳乃仁部分，目前已查扣七百多萬元」。
台糖也說，現在會再次執行財產調查，看吳乃仁有沒有其他投保、工作資產、股票。
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