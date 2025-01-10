黃國昌：法部應嚴查 違反檢倫理送評鑑彈劾

民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天指控，民進黨前派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人。針對台北地檢署下令行政調查，黃國昌昨天表示，包廂低消六萬元、套餐七千元以上，到底是由誰埋單，請北檢說清楚講明白。

對於法務部長鄭銘謙昨天受訪時表示，「一切按照倫理規範，同時尊重行政調查」，黃國昌則說，可能知道是吳乃仁，鄭銘謙也得罪不起，所以講話軟趴趴，法務部長應該嚴查嚴辦，只要違反檢察官倫理守則，一律移送評鑑彈劾，並且保證永不錄用。

事後更傳出該場餐敘有高達五名檢察官在場，除了徐名駒外皆聲稱事前不知道吳乃仁在場，黃國昌表示，米其林餐廳吃完才發現吳乃仁同桌，「講這種話，不會笑掉人家大牙嗎」，只能說北檢很厲害，特定檢察官結交綠營權貴，打造特定媒體、檢調單位跟綠營權貴的共生關係。

黃國昌直言，看到媒體如此猖狂，檢調當然有樣學樣，大家都開始學習向上經營，不僅有吳乃仁，還有人力仲介公司董事長作東，這場餐宴花了多少錢、誰埋單說清楚講明白。

黃國昌也說，看到鄭銘謙講話軟趴趴，豈不是在告訴全國檢察官，只要懂得向上管理好賴總統的親信，積欠國家統統沒有關係。

黃國昌說，法務部應該立即採取行動，要求吳乃仁報告財務狀況，「沒錢還給國家，出入卻都是豪車、高檔餐廳跟辣妹作陪」，難道就因為是賴總統力挺的人馬，根本沒有人敢動吳乃仁，綠色權貴橫著走，公平正義蕩然無存。

民進黨立委鍾佳濱緩頰表示，對於任何關係，不能用連連看的方式影響檢方偵辦。