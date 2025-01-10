不只1人 吳乃仁奢宴一晚會5檢

民進黨前新系大老吳乃仁去年十二月廿六日受邀前往台北市米其林名店「AD ASTRA」餐敘，席間除台北地檢署檢察官徐名駒外，還有最高檢與北檢四名檢察官，由於吳過去賤賣台糖土地，是由北檢檢肅黑金專組偵辦，仍積欠國庫上億元的吳乃仁一晚會五檢，消息傳出輿論譁然，也引發司法圈熱議。

台灣高檢署與北檢展開行政調查，北檢昨已指派黑金主任約談徐。有與會的檢察官指，吳乃仁餐敘席間談健身、分享退休生活，沒談到案件，現在坦然面對調查。

消息指出，當天餐會是北檢執行科檢察官徐名駒主揪，時間是晚間六點半，四名與會檢察官分別為北檢主任檢察官林錦鴻（借調最高檢察署辦事）、北檢緝毒組檢察官陳鴻濤、公訴組檢察官凃永欽、李建論；這場頂級豪奢宴，吳乃仁一次與偵查、公訴與執行科檢察官同桌共飲，司法圈也質疑，彷彿是有心人精心安排的飯「局」。

當天恰巧是北檢偵結京華城案，北檢上午以貪汙、公益侵占等罪起訴民眾黨主席柯文哲、求刑廿八年半。同晚，徐名駒卻帶著四名資深檢察官與吳乃仁享用包廂低消六萬元起跳的米其林大餐。

該餐廳外觀低調沒有招牌，需先按門鈴，才有服務生開門。圖非新聞當事人。記者余承翰／攝影

徐名駒是司法官卅八期，他在餐敘一周前以「歲末年終聚會」名義，分別邀約四名檢察官，都是他後期學弟，原以為是單純學長與學弟餐敘。沒想到到場才發現有「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊，眾人用餐半小時後，陳啟莊電話響起，立馬起身到餐廳外接人，接著吳乃仁進入包廂，身旁還有名面容清秀的女性，兩人年紀相差至少卅五歲。

據指出，這四名檢察官見吳乃仁入座，氣氛頓時尷尬，原因是前不久立法院表決財劃法修正草案，因民進黨立委許智傑等人跑去和吳乃仁吃飯，才導致表決時通過國民黨團版本。吳突然現身讓他們詫異，因事前未被告知，有「請君入甕」之感。

據了解，當晚眾人喝著白酒、搭配美食聊天，席間多由吳乃仁發言，談及退休後住在三峽的生活，還有健身運動等。餐會約九點結束，眾人在餐廳門口寒暄道別時，徐名駒特地趨前與陳啟莊握手致意，感覺在感謝餐費由陳埋單；吳乃仁手持電子菸吞雲吐霧，一旁的女子則是圍上BURBERRY喀什米爾圍巾，緊貼在吳身旁等候豪車接送。

徐名駒早年於士林地檢署任職，後因有爭議而調往北檢公訴組，之後又調偵查緝毒組，他過去常有應酬餐敘，不時要警察埋單，在檢察界風評不佳。徐結婚時發喜帖給時任北檢檢察長周章欽，周擔心與會人士複雜，未出席。

對於多位檢察官爆出與吳乃仁豪奢飲宴，法務部長鄭銘謙昨指出，北檢已著手行政調查，檢察總長邢泰釗表示「檢察官應謹言慎行」。