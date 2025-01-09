快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬台幣高檔料理。（本報資料照片）
民進黨新系大老吳乃仁遭爆與檢察官同桌吃6萬台幣高檔料理。（本報資料照片）

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA」，高檢署、北檢行政調查中。檢察官指出，吳乃仁餐敘席間談健身、分享退休生活，沒談到案件，現在坦然面對調查。

據悉，高檔日料餐敘時間在2024年12月26日晚上6點30分至晚上9點，檢察官徐名駒約一周前傳訊給檢察官涂永欽、陳鴻濤、李建論及林錦鴻等4人，邀約「歲末年終聚餐」，地點定在台北市中山區知名高級日料名店「AD ASTRA」餐敘。

有檢察官透露，眾人以為26日聚餐是同事間的年終聚餐，才同意前往，5名檢察官分別前往餐廳、抵達包廂用餐，席間「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊起身接電話，走出包廂後，不久吳乃仁進入包廂。

該檢察官指出，現在「坦然面對調查」，當天吳乃仁在包廂餐桌上談論「健身」，分享退休生活，壓根沒有提到案件，並無公務人員利衝突迴避問題，也沒有繫屬案件，餐敘時間從晚上6點30分至晚上9點，眾人用餐後離場、沒有續攤，事後沒有過問徐名駒與陳、吳關係。

黃國昌1月8日晚間於臉書貼文，「賴著不還的吳乃仁　觥籌交錯的檢察官」直指去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官。

黃國昌點名法務部部長鄭銘謙回答，「徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線、低消六萬的包廂，由誰買單？席間又談了些什麼內容？」法務部長鄭銘謙9日上午受訪指出，北檢在第一時間著手行政調查，同步請高檢署展開行政調查。

吳乃仁 日本料理 檢察官

延伸閱讀

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

吳乃仁與檢察官餐敘？ 吳思瑤：不要看到黑影就開槍

黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

相關新聞

不只1人 吳乃仁奢宴一晚會5檢

民進黨前新系大老吳乃仁去年十二月廿六日受邀前往台北市米其林名店「AD ASTRA」餐敘，席間除台北地檢署檢察官徐名駒外，...

冷眼集／賴政府道德雙標、司法雙標

賴清德總統提名的大法官才剛被自家黨團封殺，對內權力不穩之際，新一波外部挑戰接踵而來。近日林秉文潛逃案、前新系大老吳乃仁與...

黃國昌：法部應嚴查 違反檢倫理送評鑑彈劾

民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天指控，民進黨前派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人。針...

吳乃仁等四人財產 台糖重新聲請調查

民眾黨立委黃國昌日前爆料，台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行。經濟部長郭智輝...

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA...

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。