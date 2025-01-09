快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
新系大老吳乃仁。 圖／聯合報系資料照片
新系大老吳乃仁。 圖／聯合報系資料照片

台糖追償民進黨新系大老吳乃仁賠售台糖土地案，民眾黨立委黃國昌昨指吳欠款、法官不敢執行；台北地院今表示，法院2024年12月30日收受台中地院囑託執行執行事件，標的是3家金融機構的存款，承辦股當日即發扣押命令，將標的物查扣。

台糖公司董事長吳明昌對此事曾表示，2024年12月9日向法院遞狀聲請強制執行，調查債務人吳乃仁的財產狀況產，並請法院依據強制執行法第20條規定，定期命吳乃仁報告財產狀況以利強制執行事宜。

另有台糖人員也表示，目前全案已經追查到約3900萬元，吳乃仁個人部分則已追討約700萬元。

據了解，黃國昌昨天在立法院經濟委員會質疑吳乃仁賤賣台糖土地造成國家虧損，判刑定讞卻至今欠款未還，還開名車，平日出入高檔餐廳。

黃國昌表示「這樣的人沒有錢賠國家，是台糖怠惰還是台北地方法院執行處放水？」隨後又在臉書爆料指控台北地檢署徐名駒等多名檢察官與吳在高檔日本料理店餐會，台北地院針對黃國昌的質疑發布訊息澄清。

吳乃仁 強制執行 黃國昌

延伸閱讀

吳乃仁與檢察官餐敘？ 吳思瑤：不要看到黑影就開槍

黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容

影／黃國昌指綠營大老餐宴檢察官作陪 要求移送評鑑彈劾

相關新聞

不只1人 吳乃仁奢宴一晚會5檢

民進黨前新系大老吳乃仁去年十二月廿六日受邀前往台北市米其林名店「AD ASTRA」餐敘，席間除台北地檢署檢察官徐名駒外，...

冷眼集／賴政府道德雙標、司法雙標

賴清德總統提名的大法官才剛被自家黨團封殺，對內權力不穩之際，新一波外部挑戰接踵而來。近日林秉文潛逃案、前新系大老吳乃仁與...

黃國昌：法部應嚴查 違反檢倫理送評鑑彈劾

民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天指控，民進黨前派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人。針...

吳乃仁等四人財產 台糖重新聲請調查

民眾黨立委黃國昌日前爆料，台糖前董事長吳乃仁因賤賣台糖土地因此被判刑，但相關損失卻未償還，法院也不敢執行。經濟部長郭智輝...

「談健身、退休生活」吳乃仁餐敘 席間5檢察官身分曝：坦然面對調查

台北地檢署徐名駒等5名檢察官遭爆料，去年與民進黨新潮流大老吳乃仁餐敘，地點位在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA...

人物側寫／吳乃仁愛唱「無人熟識」 民進黨大老是揮之不去的烙印

「找一個無人熟識，青份的所在，燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧。」每當黃湯下肚，民進黨前秘書長吳乃仁總愛哼唱張清芳這首「無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。