黃國昌批吳乃仁有錢不還台糖 郭智輝：不清楚內容
立法院經濟委員會今天審查114年度台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司及經濟作業基金等預算，經濟部長郭智輝、台糖董事長吳明昌等人出席備答詢，針對立委質疑台糖前董事長吳乃仁貪汙判刑定讞、欠款1.7億元未還但又開名車、出入豪華餐廳一事提出質疑，台糖應該追討。經濟部長郭智輝表示，不清楚黃國昌說的內容，希望黃國昌告知是在哪查得到，但會盡努力做自己做得到的事情，如果是法令上規定，公務人員就要執行法令。
台糖董事長吳明昌則表示，台糖都有照一定程序追討，也在去年12月9日向法院遞狀再次申請強制執行，也再調查吳乃仁財產狀況，強調「台糖的法務與律師都照一定程序執行，但吳乃仁名下有無財產，是法院需要調查的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言