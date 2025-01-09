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獨／78歲吳乃仁赴米其林日料與5檢餐敘 攜正妹女伴出席

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
民進黨大老吳乃仁現身米其林一星日料名店「AD ASTRA」。記者張宏業／攝影
民進黨大老吳乃仁現身米其林一星日料名店「AD ASTRA」。記者張宏業／攝影

民進黨新系大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往台北市中山區知名日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除了台北地檢署檢察官徐名駒外，還有另外4名檢察官也在場，消息指出，吳乃仁當天有帶一位正妹女伴出席，該女子以俐落褲裝現身，優質容貌與姿色，吳乃仁入座後未加以介紹，場話不多，大多聽吳乃仁聊天，喝酒也是淺嘗，氣氛歡愉。

據了解，該女子與將滿80歲的「乃公」吳乃仁有段年齡差距，年紀大約在35至40歲之間，兩入是由「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊引領，進入「AD ASTRA」餐廳，5名檢察官未多問女子身分，吳乃仁也未特別介紹，2人很自然就坐下來，2人互動看似熟悉，有人猜測可能是「助理」。

吳乃仁於2017年間，被媒體直擊出沒台北市大安區一間高檔鋼琴酒吧「OLA」，當時身邊還有名豪乳正妹陪伴，並多次帶她出場，並傳出是網紅直播主。當年的正妹年近30，皮膚白皙、身材窈窕，留著一頭近乎及腰的烏黑長髮，對比這次出席米其林餐廳的「褲裝妹」，褲裝妹外表稍微成熟許多，髮型是普通中長髮。

消息指出，當天餐會是檢察官徐名駒主揪，他早在12月26日前一周，就發訊息給4名北部檢察官，以「歲末年終聚會」名義邀約，當時因適逢耶誕節，4名檢座原以為是老同學年終餐敘，因而同意赴約，沒想到餐會吃到一半，吳乃仁突然攜帶正妹女伴現身入座，讓場面頓時有些尷尬，這4人對吳乃仁會出席應不知情，感覺是有心人設局「請君入甕」，被人當了大頭。

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吳乃仁 檢察官 正妹

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