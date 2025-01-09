吳乃仁吃6萬元餐廳檢察官作陪 黃國昌要求移送評鑑彈劾

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天指控，民進黨派系大老吳乃仁數度與政商權貴聚會，現身高檔無菜單料理餐廳，席間竟有檢察官徐名駒等人，台北地檢署檢察長王俊力下令行政調查。黃國昌今天表示，包廂低消6萬元、套餐7000元以上，到底是由誰埋單，請說清楚講明白。

有關法務部長鄭銘謙上午受訪時表示，「一切按照倫理規範，同時尊重行政調查」，黃國昌則說，可能知道是吳乃仁，鄭銘謙也得罪不起，所以講話軟趴趴，法務部長應該徹查到底、嚴查嚴辦，只要違反檢察官倫理守則，一律移送評鑑彈劾，並且保證永不錄用。

黃國昌昨天晚間在臉書發文指出，吳乃仁除了乘坐豪車與政商權貴聚會，其本身的政治影響力，連檢察官都得敬他三分，包括去年底現身高檔無菜單料理餐廳，從事人力仲介的陳董事長負責招呼接待，席間竟然還有台北地檢署檢察官徐名駒一行人。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，媒體詢問，傳出該場餐敘有5名檢察官在場，除了徐名駒皆聲稱不知吳乃仁在場，黃國昌表示，米其林餐廳從頭開始吃，吃完才發現吳乃仁同桌，「講這種話，不會笑掉人家大牙嗎」，只能說台北地檢署很厲害，特定檢察官結交綠營權貴，打造特定媒體、檢調單位跟綠營權貴的共生關係。

黃國昌直言，看到如此猖狂的媒體，檢調當然是有樣學樣，大家都開始學習向上管理、向上經營，不僅有新潮流大老吳乃仁，還有人力仲介公司董事長作東，包廂最低消費6萬元、一刻套餐7000元以上，包括花了多少錢、誰出來埋單，麻煩說清楚講明白，「檢察官不知道吳乃仁在場、到了以後也沒有認出他，他們乾脆說以為是路人甲。」

黃國昌質疑，王俊力聲稱要展開行政調查，簡直笑掉人家大牙，台北地檢署的行政調查，難道還有任何社會公信力，因為北檢偵辦相關案件，只要是涉及偵查不公開，全部都是查無不法、謝謝指教，「王俊力說要行政調查，我只有一個問題，大家認為北檢的公信力還有多高？」

黃國昌表示，看到鄭銘謙講話軟趴趴，豈不是在告訴全國檢察官，只要懂得經營跟向上管理，管理好賴清德總統的親信，積欠國家統統沒有關係。

黃國昌強調，法務部應該立即採取行動，要求吳乃仁報告財務狀況，「沒錢還給國家，出入都是豪車、高檔餐廳跟辣妹作陪」，難道就因為是賴總統力挺的人馬，想要怎麼樣都沒有關係，根本沒有人感動吳乃仁，綠色權貴橫著走，公平正義蕩然無存。