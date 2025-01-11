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造謠北榮麻疹大流行 調查局逮1嫌

聯合報／ 記者翁至成張宏業李青縈／台北報導
台北榮總。圖／聯合報系資料照片
台北榮總。圖／聯合報系資料照片

國內爆發麻疹群聚事件，近日網路社群Threads傳出「台北榮總麻疹大流行，門診的Ｎ九五都戴上了」，北榮前天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，調查局台北市調處昨搜索約談張貼文章的男子許雲程到案，詢後依傳染病防治法移送士林地檢署複訊，訊後以十萬交保，據傳染病防治法，散播傳染病流行疫情等不實謠言，最高可處三百萬以下罰金。

去年十二月，疾管署監測一名自越南入境的麻疹患者，入境六天被檢出麻疹陽性，立即匡列接觸者，因麻疹傳播速度快，匡列人數一度破三千人。疾管署密切監測麻疹疫情期間，網路一則「台北榮總麻疹大流行，門診的Ｎ九五都戴上了」訊息，讓國內對於麻疹疫情感到緊張，即使北榮立即闢謠，國人因擔心疫情延燒，紛紛搶打麻疹疫苗。

最高檢察署前天下令啟動調查，短短一天就抓到貼文者許雲程。據了解，許男從事醫療器材輔助工作，工作得時常至醫院拜訪，因為被醫院要求戴口罩感到麻煩與不滿，所以才發出假訊息洩憤；調查人員昨天前往許男北投公司與住處搜索時，許男不在家，經聯繫後才出面，專案小組扣押手機，確認是從手機發文，已透過管道將文章刪除。

疾管署昨更新國內最新麻疹疫情，越南境外移入個案，經接觸而引起的中部醫院群聚事件，昨再新增三名麻疹確診者，該群聚事件累計有十九人確診；疾管署署長莊人祥表示，此案會造成群聚事件，是因麻疹初期症狀不明顯，因此沒有馬上隔離導致疫情傳播，但強調國內麻疹疫情並沒有嚴重擴大，國人不需要過度緊張。

麻疹

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