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北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

國內爆發麻疹群聚事件，近日網路社群Threads傳出「北榮麻疹大流行，門診的N95都戴上了」，台北榮總昨天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，士林地檢署接獲高檢署發交案件，今天指揮台北市調處持通知書帶回57歲許姓男子，依違反傳染病防治法移送士林地檢署。稍早檢方複訊，諭令10萬元交保候傳。

據了解，許男住台北市士林區，從事醫療業務行業，供稱是在醫院聽聞護士警告「麻疹流行」等字眼，才會熱心在網路上發文，呼籲民眾注意，不清楚這樣子違法，連訊息也是後來獲悉「被法辦」才刪除。

今天晚上6點，許男被帶往士林地檢署複訊，檢察官訊後諭令10萬元交保，而他也在親友的協助下，籌到保證金從地檢署離去。

Threads傳出「台北榮總麻疹流行，門診的N95都戴上了」，士林地檢署已組專案小組，儘速查明釐清闢謠者依法究辦。記者翁至成／翻攝
Threads傳出「台北榮總麻疹流行，門診的N95都戴上了」，士林地檢署已組專案小組，儘速查明釐清闢謠者依法究辦。記者翁至成／翻攝

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