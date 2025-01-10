北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

國內爆發麻疹群聚事件，近日網路社群Threads傳出「北榮麻疹大流行，門診的N95都戴上了」，台北榮總昨天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，士林地檢署接獲高檢署發交案件，今天指揮台北市調處持通知書帶回57歲許姓男子，依違反傳染病防治法移送士林地檢署。稍早檢方複訊，諭令10萬元交保候傳。

據了解，許男住台北市士林區，從事醫療業務行業，供稱是在醫院聽聞護士警告「麻疹流行」等字眼，才會熱心在網路上發文，呼籲民眾注意，不清楚這樣子違法，連訊息也是後來獲悉「被法辦」才刪除。