麻疹飛沫、空氣都會傳 怕結膜成「淪陷」中醫師推1茶飲

近期不少民眾「聞麻疹色變」，擔心自己抵抗力不足而感染，中醫師指出，眼睛黏膜具有保護眼睛、分泌淚液、抵抗外來病原體的功能，也是飛沫與接觸傳染的隱形高風險區域，茶飲如「菊花夏枯草茶」能清熱解毒、明目護眼，適合日常飲用，特別是用眼過多或在流感高峰期保護眼睛黏膜。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，眼睛黏膜（結膜）是人體暴露於外界的重要屏障之一，覆蓋著眼球與眼瞼內側，具有保護眼睛、分泌淚液、抵抗外來病原體的功能，如麻疹、流感等病毒和細菌，能隨飛沫附著在結膜表面，通過淚管進入鼻腔和呼吸道，快速引發全身感染；有些人常用手揉眼睛，如果手部被汙染，如接觸門把、手機等，病毒或細菌會經手直接傳播至眼結膜。

林舜穀建議，菊花夏枯草茶能清熱解毒、明目護眼，適合日常飲用，特別是用眼過多或在流感高峰期保護眼睛黏膜，其中「菊花」能緩解眼部疲勞，減輕紅腫與乾澀，對飛沫引起的眼部炎症有良好防護作用、夏枯草可促進微循環，幫助眼結膜排毒與抗炎，強化黏膜屏障、「枸杞」可滋陰明目，補充眼部養分，改善乾燥不適、「蜂蜜」可潤燥滋陰，緩解結膜乾燥，提升茶飲的適口性。

林舜穀指出，菊花性涼、味甘，具有清肝明目、抗炎解毒的作用，能緩解眼睛疲勞、紅腫、乾澀，並促進眼結膜的修復與抗菌防護。

臨床上常用於治療風熱感冒引起的眼睛紅腫、結膜充血，以及長時間用眼造成的乾燥與不適；夏枯草性涼、味苦，具有清熱散結、疏肝解毒的功效，可緩解因肝火旺盛引起的目赤腫痛，並促進眼部微循環，增強結膜的防護能力，臨床應用適合眼部紅腫、充血，尤其是因疲勞或病毒性炎症引起的眼睛不適。

除透過茶飲等補充天然養分、增加眼睛黏膜的保護力，林舜股表示，也可以透過一些生活方式保護眼睛黏膜，如避免揉眼、勤洗手、佩戴眼鏡，特別是在飛沫環境中，眼鏡能為結膜提供額外的物理屏障、保持眼睛濕潤，如多喝水或使用人工淚液，防止結膜過度乾燥。