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麻疹疫苗缺 立委蘇清泉：已請衛福部迅速備貨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉。圖／立委蘇清泉辦公室
國民黨立委蘇清泉。圖／立委蘇清泉辦公室

近期麻疹疫情升溫，疫苗出現不足情況，醫師出身的國民黨立委蘇清泉今日表示，已請衛福部迅速備貨，請民眾毋需擔心。

針對麻疹疫苗荒，蘇清泉表示，民眾大可不必恐慌，1981年後出生的台灣民眾，普遍都注射了「麻疹、腮腺炎、德國麻疹」MMR三合一麻疹疫苗，這款疫苗是減毒疫苗，效果相當良好，且效期長達20、30年，亦即多數民眾其實都對麻疹有免疫力，不必太過擔心。

對於年紀稍長的民眾，蘇清泉說，對麻疹疫苗效力是否有過期疑慮，其實也只需要補注射一劑，即可獲得完整的保護力，整體社會的麻疹疫苗施打率極高，因此並無麻疹疫情大流行的條件，民眾不須緊張。

蘇清泉指出，得知麻疹疫苗數量不足，基於立委職權，也立即由立委辦公室發文，要求衛福部迅速準備麻疹疫苗，要讓民眾能依其需求施打疫苗，保護國人健康。

蘇清泉提醒，由於春節年假將近，眾多民眾會趁假期返鄉、出遊，增加疫病傳染機會，在人群中應佩戴口罩，「人多的地方最好不要去」。因為除了麻疹疫苗，流感及感冒等呼吸道傳染疾病也正流行，而這些傳染病才是民眾真正需要擔心的問題。

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