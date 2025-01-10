亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

國內爆發麻疹群聚事件，近日網路社群Threads傳出「台北榮總麻疹流行，門診的N95都戴上了」，北榮昨天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，士林地檢署接獲高檢署發交案件，今天指揮台北市調處拘提57歲許姓男子，目前仍在製作筆錄，晚間將依傳染病防治法移送士林地檢署偵辦。

根據傳染病防治法第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，若足以損害公眾或他人，可處300萬元以下罰金。

據了解，該名謠言散播者，疑似從事醫事工作；他有強烈政黨傾向，似是民進黨支持者，曾在2023年12月、2024總統大選前發文支持賴蕭配，稱「國家需要穩定前進，紛紛擾擾不是我們的選擇」，更在2024年1月發文感謝前總統蔡英文，稱「實事求是，都不容易」。