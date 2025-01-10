懶人包／明明打過麻疹疫苗 健康存摺卻沒有? 7大QA說明

中部醫院麻疹群聚再擴大，相關確診者累積19例，疾管署今罕見在新冠疫情後再度公布傳播鏈關係圖，解析傳染途徑。疾管署長莊人祥指出，中部醫院麻疹群聚案，目前並沒有擴大跡象，呼籲國人不用過度恐慌。

不過麻疹目前到底在社區內具有何種風險？如何確認自己是否接種過疫苗？部分民眾使用健康存摺APP後，發現自己未接種過麻疹疫苗，反而加入搶疫苗行列。疾管署今列出7大QA說明。

Ｑ1：麻疹在社區傳播風險大嗎？

Ａ：衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，我國麻疹疫情若是進入社區，大多是小規模流行，主因是台灣MMR疫苗的接種率高達97%，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。再者，1980年前出生的民眾幾乎都有感染過麻疹，擁有免疫力不需要追加疫苗。

李秉穎說，國外幾乎每3至5年就會出現一波流行高峰，日本更曾經因為擔憂會引發腦膜炎一度暫停接種疫苗，也有流傳MMR疫苗跟自閉症有關，而導致民眾不敢接種。

Ｑ2：麻疹疫苗誰需要打？

Ａ：疾管署長莊人祥表示，國幼兒常規疫苗接種已提供出生滿12 個月、滿5歲至入小學前各接種1劑MMR疫苗，接種2劑疫苗預防效果可達95%以上，近年2劑接種完成率持續高達97%以上。

1980年後出生者對麻疹的免疫力多靠疫苗取得，免疫力持續較短若有特別狀況需要加強。李秉穎建議2類人應優先施打，並採取自費接種，分別為：

1.1981年（含）以後出生，經檢驗麻疹抗體陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗之醫護人員

2.1981年（含）以後出生之成人，需前往麻疹流行區，如越南、印度、柬埔寨等；國人常旅遊之日本、韓國非屬麻疹流行區，且經醫師評估後（如抗體檢驗陰性）需接種之民眾。

Ｑ3：麻疹疫苗接種禁忌為何？

Ａ：李秉穎表示，如果曾經接種MMR疫苗，或對疫苗成分曾發生過嚴重過敏者、孕婦、有免疫缺陷者、發燒或急性中重度疾病患者等不能接種；至於對於蛋過敏者，是也可以接種MMR疫苗的。

Ｑ4：麻疹疫苗哪裡接種？

Ａ：莊人祥建議，醫護人員可在任職的醫院接種，或是在提供疫苗的合約院所（https://www.cdc.gov.tw/File/Get/8I7BM4tz1jEC_WrRAHzPdQ）。而需要前往麻疹流行區的一般民眾可以去旅遊醫學門診接種（https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/ucmuQnzcJPue77qHt0IXeg）

Ｑ5：傳出麻疹疫苗搶打潮，疫苗充足嗎？

Ａ：目前自費麻疹約有2.7萬劑疫苗，莊人祥說，會調撥少量公費麻疹疫苗提供自費接種，絕對會保留足夠數量給公費對象接種，調撥的數量日後會再補貨。

Ｑ6：如何查詢自己的麻疹疫苗接種紀錄？

Ａ：健保快易通的健康存摺APP中，可以透過疫苗接種紀錄查詢，然而，早期接種的民眾可能查不到。莊人祥指出，1996年後出生者查到機率較高，1999年後出生的都可以查得到接種紀錄。

另外，自費接種麻疹疫苗者不一定可查到，莊人祥說，自費採鼓勵上傳資料，必非強制上傳，民眾可以持接種紀錄請原本接種的醫療院所補上傳。

Ｑ7：被匡列為麻疹個案接觸者要注意什麼？