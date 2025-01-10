中部醫院群聚增3例麻疹 疾管署公開關聯圖
麻疹疫情再擴大，疾管署長莊人祥公布，新增3例麻疹病例，皆與中部醫院群聚事件相關，分別為30多歲女性、20多歲男性都是醫院護理人員，以及和40多歲男性為確診者同病房陪病家屬，在1月1日至6日間發病，1月3日至7日間出疹；都為之前已匡列的接觸者，全案將持續監測至2025年1月29日。
中部醫院群聚的指標個案為40多歲中部男性自越南探親返台，莊人祥表示，該個案在去年12月1日發燒，2日在急診住A病房，5日出疹，6日因為麻疹才轉隔離病房，因此2日至6日都在A病房；另，有一位住院病人有待在A、B兩病房，因此在B病房也造成7名接觸者感染麻疹。中部醫院群聚事件迄今共計確診19例，包含2024年12月10日公布之指標個案、同班機確診者1例，以及後續醫院相關確診者17例。
莊人祥表示，此波醫院群聚主要是因為麻疹初期症狀不明顯，因此沒有馬上隔離導致疫情傳播。目前群聚個案除1例同班機確診者外，都是醫院確診個案，目前都屬於病毒量低、傳播力低，沒有擴大狀況。
我國今年截至1月9日，累計4例麻疹病例，均為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案。另，去年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例（含4起群聚），另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年，惟低於2019年。
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