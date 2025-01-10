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麻疹疫情拉警報 高雄5人麻疹疑似個案均已排除

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局呼籲與麻疹確診個案同車廂旅客向衛生局聯繫回報。圖／衛生局提供
高市衛生局呼籲與麻疹確診個案同車廂旅客向衛生局聯繫回報。圖／衛生局提供

麻疹疫情全台拉警報，高雄市日前有5人疑為麻疹個案，不過4人已排除染疫，其中1人檢驗結果出爐並未確診，截至目前，高雄未有本土麻疹確診個案。高市衛生局今指出，台灣疫苗政策健全已達群體免疫，籲民眾勿過度恐慌。

台中首例本土麻疹確診個案在去年跨年夜前後到高雄趴趴走，足跡遍布衛武營、彩虹市集、高鐵及多個捷運站，高市衛生局也發出緊急通知，呼籲與麻疹確診個案同車廂旅客向衛生局聯繫回報，目前總計匡列接觸者逾200人自我健康監測，其中，陸續傳出5人出現疑似麻疹症狀，經觀察及抽檢，全都已排除染疫可能。

儘管麻疹未達大流行，不少人仍搶打麻疹疫苗，近期有診所傳出「一苗難求」，對此衛生局副局長潘炤穎指出，麻疹MMR疫苗是國家公費政策，嬰幼兒滿12個月及學齡前分別接種一劑，基本上，公費疫苗不可能缺貨，若是成人要施打則屬於自費項目，各診所廠牌不同，定價不同。

潘炤穎指出，1981年過後出生的人都已接種2劑公費疫苗，雖然隨時間流逝，抗體效價、防護力下降，但與麻疹確診個案接觸不一定就會傳染，染上也不會重症或致死，若有打算前往馬來西亞、越南等麻疹盛行國家，最好補打疫苗之後再出國。

他表示，目前風險較高的是1歲以下嬰幼兒，呼籲家長要小心注意防範，以及接下來春節人流移動頻繁期間，也要做好防護並且戴上口罩。

麻疹

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