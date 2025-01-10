氣溫驟降… 彰化2天救護及OHCA反減 疑與麻疹疫情有關

天溫驟降，依彰化縣消防局統計，彰化縣從8日上午8時到今天上午8時共48小時，計有87人因急病送救護，其中有4人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），雖然今天白天出太陽，氣溫卻如溜滑梯，越晚越冷，消防局呼籲呼籲民眾做好保暖。

這4人分別3男1女，年齡最高是84歲，最年輕73歲 ，消防局強調，這4件OHCA，並非一定是因天冷造成，原因仍須由醫師判定。

消防局統計，消防局執行急病救護48小時平均數是108件、OHCA6件，而這兩天雖然早晚溫度偏低，但實際送醫急救87件與OHCA4件，其實不增反減。

消防人員研判，可能是相關單位一再宣導寒流來襲，呼籲民眾注意保暖，讓民眾警覺所致；另有可能是目前麻疹疫情擴大，甚至傳出醫院院內群聚感染，民眾避免到醫院看病，相對地， 急病送救護案件跟著

彰化縣消防局指醒民眾，冬天容易發生一氧化碳中毒案件，大部分是因燃氣熱水器安裝不當，加上氣溫降低緊閉門窗，環境通風不良所造成。因此，提醒家中使用熱水器、瓦斯爐等燃氣爐具時，務必打開窗戶，保持居家環境通風，避免通風不良，燃燒不完全，發生一氧化碳中毒的憾事。

消防局表示，氣溫驟降，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局也建議民眾，避免大吃大喝及情緒起伏太大，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。