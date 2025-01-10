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麻疹疫情拉警報 高雄市長陳其邁：孕婦要特別小心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天出席蛇年新春小物開箱活動。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天出席蛇年新春小物開箱活動。記者郭韋綺／攝影

全台關注麻疹疫情，日前高雄市5人出現疑似症狀，均已排除染疫，高市衛生局強調，截至目前並未有高雄本土麻疹確診個案；高雄市長陳其邁今天也化身「陳醫生」說到，「像我們這種年紀得過了終身免疫，不過麻疹傳播力高，R0值10到15，已提醒診所、各大醫院要提高警覺」。

市長陳其邁今天出席蛇年新春小物開箱活動提到，「像我們這種年紀，得過了終身免疫」他表示，1981年以後出生的大概比較會有風險，因為麻疹傳播力太強了，藉由空氣傳染R0值（基本傳染數）大概10到15人，傳染力非常高，尤其到了一個密閉空間待15至20分鐘，很有機會被傳染。

陳其邁特別呼籲孕婦要提高警覺，若染上麻疹，對胎兒會有一些影響，所以要特別小心，現在確診個案多集中在台中，已請高雄診所、醫院提高警覺，第一線急診醫護人員戴一般口罩防護效果不好，幾乎都戴上N95口罩，至於高雄匡列接觸者都持續做健康監測，都有特別在追蹤注意。

麻疹

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