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麻疹可能大流行？ 蘇一峰：機會應該不高、這類人最危險

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國內麻疹群聚事件擴大，此為麻疹疫苗示意圖。記者蘇健忠／攝影
國內麻疹群聚事件擴大，此為麻疹疫苗示意圖。記者蘇健忠／攝影

國內麻疹群聚事件擴大，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示， 台灣麻疹要大流行，機會應該不高，但是感染幾十個上百人應該有機會。

他說，建議民眾這陣子把口罩戴好，疫苗不夠讓大家打到，戴著口罩就是最好的防疫。目前來說，搭乘大眾交通工具，還有醫療人員急診與呼吸道相關門診人員是最危險的，「國家應該提供足夠疫苗保護醫療人員」。

衛生福利部表示，麻疹可透過飛沫、空氣傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，傳染力又很強，大人、小孩都要多加注意。如出現疑似症狀，包括發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎及咳嗽，趕快戴上口罩，盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史及暴露史，以利醫師診斷治療，也能降低傳播風險。

麻疹潛伏期多久？衛福部表示，自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。出疹前後4天均具傳染力。接種MMR疫苗為最有效的預防麻疹方式。政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種1劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。建議1981年（含）以後出生者，如前往麻疹流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

麻疹

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