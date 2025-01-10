麻疹疫情恐慌 3萬支疫苗救急

麻疹疫情延燒引發亂象，高雄有網友貼文指致電診所詢問有無麻疹疫苗，對方竟說「要跟帶狀皰疹疫苗一起買才有」，衛生局已派員調查。網路也謠傳「北榮麻疹大流行，門診Ｎ95口罩全戴上了」，最高檢察署已蒐集資料分案並表示，散布假消息可依傳染病防治法等送辦。

中部醫院麻疹群聚事件，引發民眾焦慮。衛福部疾管署說，麻疹確診者迄今共十六例，已掌握接觸者共三一二三人，接觸者中確診人數低，民眾無須恐慌。行政院長卓榮泰昨指示衛福部密切監控疫情及疫苗供應情況。

衛福部長邱泰源說，國內幼兒麻疹疫苗接診率達百分之九十七點五，「流行基本上會在有限範圍，不致造成大規模的流行疫情」，麻疹公費疫苗準備充裕；目前正與兩家麻疹疫苗公司協商，將調派近三萬支疫苗給醫療院所，將針對優先接種對象施打。

疾管署發言人曾淑慧說，現行幼兒常規於出生滿十二個月、滿五歲至入小學前各接種一劑ＭＭＲ（麻疹腮腺炎德國麻疹）混合疫苗，目前僅有醫護人員及前往麻疹流行區的兩類民眾為優先建議接種族群。