網傳「北榮麻疹流行」檢察官要辦了 發文者背景曝...諷柯文哲要乖

中部某醫院去年底爆發麻疹群聚，接觸者曾造訪台北，北部多家醫院提高警覺，近日網路社群threads傳出「台北榮總麻疹流行，門診的N95都戴上了」，北榮今天緊急闢謠「院內無麻疹病例」，呼籲民眾勿傳播錯誤訊息。對此，士林地檢署指出，已組專案小組，儘速查明釐清闢謠者依法究辦。

士林地檢署今天晚上6點多發布新聞稿指出，偵辦網路謠傳「北榮麻疹大流行」等不實訊息的社會矚目案件，審酌攸關國人健康權益及遏止傳染病流行疫情謠言散播等公共利益維護，因此公開說明。

士林地檢署說，謠言已造成民眾恐慌搶打麻疹疫苗，已分案指派重大刑案專組主任檢察官組專案小組偵辦，依照最高檢察署發交指示，儘速查明釐清，若有涉及不法將依法嚴處，也呼籲民眾不要相信網路謠言。

根據傳染病防治法第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，若足以損害公眾或他人，可處300萬元以下罰金；刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑；社會秩序維護法第63條第1項第5款也規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。