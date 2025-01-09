台北榮總麻疹大流行？最高檢祭「三法」下令追查假消息

近日網路謠傳「北榮麻疹大流行，門診N95口罩全戴上了」，引起民眾恐慌；最高檢察署蒐集資料分案，今天發交士林地檢署指派主任檢察官羅韋淵查明消息來源，最高檢說，散布假消息可依傳染病防治法、刑法、社會秩序維護法送辦。

最高檢表示，網路不實訊息引起國人恐慌，已發交士林地檢署偵辦，並要求將調查結果陳報台灣高等檢察署、最高檢察署。

最高檢表示，不實訊息引發關切，散布者不法行為可能損害台北榮總醫院及衛生福利部疾病管制署就傳染病的防疫及衛教工作。

最高檢表示，依傳染病防治法第63條規定，「散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人，科處以新台幣300萬元以下罰金」；刑法第151條規定，「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑」

此外，社會秩序維護法第63條第1項第5款也規定，「散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」。

最高檢察署呼籲，對於疫情相關不實訊息，請國人冷靜、理性求證，切勿輕信謠言。並不要轉傳散布，以免觸犯刑罰。