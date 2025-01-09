得過麻疹終生免疫？ 醫曝「這2類人」可以考慮測抗體

近期國內麻疹疫情升溫，不少人擔憂染病，詢問「得過麻疹是否就具有終身免疫力？」台安醫院家醫科主任翁珮瑄表示，得過麻疹的人，確實免擔心，尤其1981年以前出生的人，很多人都曾自然感染麻疹，幾乎都有免疫力。

麻疹的傳染力很強，在疫苗尚未使用前，9成以上的人都會被感染，幾乎每個人都難逃染病風險。不過，台灣從1981年開始，全面施打「MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）」疫苗，其保護力達95%以上。翁珮瑄指出，以感染得到的抗體以及施打疫苗的保護力，台灣沒有大流行的條件，民眾不用太過擔心。

翁珮瑄說，麻疹的典型症狀為紅疹，大多不癢，在出現的第三天左右，紅疹會陸續消退，有些人可能會留下色素沉澱。通常得過一次麻疹，終身會有抗體；若要確認是否感染過，可以抽血檢驗麻疹抗體，但無法從數據得知體內抗體是來自染病後的免疫力還是施打疫苗的效果。如果想知道自己有沒有麻疹抗體，建議1981年以前出生，或是1981年後出生但接種疫苗逾廿年者，可以考慮。

年節到了，許多人計畫出國旅遊，亞洲地區包括越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨等國均有麻疹病例發生。翁珮瑄說，前往高風險區，建議優先接種；醫護人員也是優先施打族群，健康的民眾可先等一等，不應恐慌性盲目搶打。

依疾管署的建議，以下2大族群為最優先接種建議對象，後續會視疫苗供應狀況再適時調整。

1.1981年以後出生的醫護人員，不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前1劑MMR疫苗接種時間超過15年。

2.1981年以後出生的成人，若須前往越南、印度、柬埔寨等麻疹流行區，經醫師評估後需接種的民眾。

另外，國人喜愛的日本、韓國非屬麻疹流行區，疫情狀況跟台灣一樣偶爾有一小波。翁珮瑄呼籲，戴口罩、勤洗手，避免出入人潮擁擠的公共場所，不過是年節待在國內或出國旅遊，保持正常作息、飲食，對於麻疹其實不需要過度恐慌。