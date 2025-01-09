網爆料「麻疹疫苗要搭帶狀皰疹疫苗才給打」 高市衛生局調查中

麻疹中部醫院群聚擴大，許多民眾想打疫苗。有網友在網路爆料，致電去高雄某診所詢問還有沒有麻疹疫苗，「診所回覆要跟帶狀皰疹疫苗一起買才有」。高市衛生局說，如果未進行看診，或要求需先打帶狀皰疹疫苗才能打麻疹疫苗，涉嫌違反醫師法及醫療法，最重可罰25萬元，衛生局正派人調查中。

一名網友在threads貼文表示，這年頭買包配貨不稀奇，打疫苗也要配貨真是開眼界了，今天打去診所詢問還有沒有麻疹疫苗，診所回覆要跟帶狀皰疹疫苗一起買才有，「真是好棒棒，好懂行銷，好會賺錢」。

貼文引起網友熱議，有人說「生意頗好，但要配貨真的⋯」、「傻眼」、「連去診所都要紅配綠啊」、「帶狀皰疹那支疫苗超級超級貴」。也有網友「說不定是因為疫苗廠商也是這樣要求診所配貨的，像之前食鹽水缺貨，有整形診所醫師就說廠商要求購買其他高價藥物才會一起賣」、

其中一名網友在貼文底下留言表示，才剛打過，「沒有配貨這問題」，不知道是否有什麼誤解，診所能開那麼大間真的不需要用這樣子，診所不會為了這一點而砸招牌。

高市衛生局表示，有關麻疹疫苗注射，應依據衛生福利部疾病管制署指引為之，醫師應親自診療、問診，並評估民眾具施打麻疹疫苗條件得接種。

高市衛生局醫政事務科長陳建榮說，如果醫生未進行看診，或要求需先打帶狀皰疹疫苗才能打麻疹疫苗，或擅立收費項目，疑涉違反醫師法第11條、第25條規定、醫療法第22條及第61條第2項規定，最重可罰25萬元。

據了解，截至今天下午4時許，衛生局人員仍在遭網友指控的診所內進行調查。