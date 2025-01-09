搶打自費麻疹疫苗？ 南市衛生局：第一線醫護優先施打

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗，目前國內整體自費疫苗庫存約2.7萬劑，但台南有民眾反映「根本無處可打疫苗」，對此，南市衛生局回應，各縣市疫苗皆由中央配給，在自費疫苗存量有限的情況下，建議醫護、高風險族群優先施打，同時國內爆發大流行的機會不大，呼籲民眾切勿驚慌。

衛生局表示，台南今年截至8日止，暫無本土或境外移入麻疹確定病例，各醫院也無發生院內麻疹群聚事件，針對外縣市確診病例匡列之本市接觸者，衛生所均每日進行健康關懷與監測至最後接觸日起往後推算18天，期間若持續有症狀，將由衛生所安排就醫與採檢。

衛生局提到，因中部醫院麻疹群聚事件與國內疫情，近期自費施打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗的民眾突增，導致院所自費疫苗庫存不足以因應突然大量接種的人潮，在自費疫苗存量有限情況下，將優先給予第一線醫護人員外，一般民眾建議接種對象為1981年(含)以後出生之成年人，若需前往麻疹流行區，如越南、印度、柬埔寨等，經旅遊醫學門診醫師評估有需要接種者再自費接種。

衛生局強調，國內公費MMR疫苗主要是針對幼兒族群進行接種，分別在滿1歲時接種1劑、5歲時再接種第2劑，目前台灣第1劑接種率約98.7%、第2劑97.4% ，國內爆發大流行的機會不大，而目前公費MMR疫苗庫存充足，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。