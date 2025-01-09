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中市新增1麻疹確診者 匡列接觸者60人監測至24日

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市有外縣市本土麻疹確診個案1人，去年12月31日至今年1月1日可傳染期間有台中市公共場域活動史。圖／台中市政府提供
台中市有外縣市本土麻疹確診個案1人，去年12月31日至今年1月1日可傳染期間有台中市公共場域活動史。圖／台中市政府提供

台中市7日接獲疾管署通知，新增一名麻疹確診者，為台中市第2例確診案，該個案可傳染期無公開場域足跡，初步匡列接觸者60人，皆無不適症狀。另昨天亦接獲通知，有外縣市本土麻疹確診個案1人，去年12月31日至今年1月1日可傳染期間有台中市公共場域活動史，匡列接觸者22人，皆無不適症狀。市府衛生局呼籲市民留意，如有足跡重疊，請追蹤健康情形，如有症狀請聯繫衛生所，將協助就醫。

衛生局說，這名新增確診個案為外縣市醫院群聚案件4日的被匡列接觸者，6日下午出現發燒腹瀉，7日發現出疹、發燒、喉嚨痛等症狀，主動通報後由衛生局轉介醫院採檢，當日晚間獲中央實驗室通知研判確診。該個案可傳染期為1月3日至11日，目前活動史尚無公開場域足跡，步匡列接觸者60人，依規定預計監測至24日。

另外，外縣市確診個案則是於去年12月31日至今年1月1日可傳染期間，曾至台中市Nobody Knows Bar及LEFT左派酒吧參與聚會，目前匡列接觸者22人，皆無不適症狀。衛生局提醒市民留意，如有足跡重疊，請依據疾病管制署規定，自與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，監測至1月19日止，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)疫苗是預防麻疹的最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民朋友避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

台中市7日接獲疾管署通知，新增一名麻疹確診者。圖／台中市政府提供
台中市7日接獲疾管署通知，新增一名麻疹確診者。圖／台中市政府提供

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