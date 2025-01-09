本土麻疹延燒 高市衛生局：公費疫苗足夠供幼童及醫護接種

中部醫院麻疹群聚事件已確診16例，高雄有民眾到醫院要自費打疫苗，因現場沒有疫苗，醫院只能請民眾回去等待通知。高市衛生局說，高雄有5人曾出現疑似症狀，但均已排除，到今天中午前為止，高雄沒有新增麻疹本土個案，針對學齡前兒童及醫護的公費疫苗均足夠。

高雄某醫院表示，麻疹疫苗不是常態性鋪貨的疫苗，「本來貨就不多」，且疫苗有時效性，醫院不會囤貨，近日有民眾到院詢問能否自費施打麻疹疫苗，醫院均向民眾表示，目前現場沒有麻疹疫苗，請民眾等候通知。

根據疾管署統計，國內16例確診個案，可傳染期間分別在台北市、台中市和高雄市公共場所有活動史，並有搭乘大眾運輸，已掌握接觸者共3123人，其中1609人監測期滿，病例數為近5年同期最高。

高市衛生局說，高雄曾有5名自主健康監測者出現疑似症狀，但均已排除是麻疹，到今天中午為止，高雄沒有新增麻疹本土個案；高雄目前的公費麻疹疫苗以提供滿12個月及滿5歲的幼兒（共2劑MMR）及醫護人員接種，庫存數量均足夠。

疾病管制署今天表示，近幾年國內麻疹群聚事件均為有限制傳播，國內發生較大規模疫情風險低，呼籲讓高風險先接種。經評估目前麻疹疫情及疫苗供貨情形，公費疫苗係提供滿12個月及滿5歲的幼兒（共2劑MMR）進行常規預防接種。

另自費疫苗部分，應優先提供1981年（含）以後出生之成人接種，並以下列2大族群為最優先接種建議對象，後續視疫苗供應狀況再適時調整。