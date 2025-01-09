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搶打麻疹 嘉市醫師公會：公費疫苗優先讓給醫護與長照員

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局宣導法定傳染病麻疹防範衛教。記者魯永明／翻攝
嘉市衛生局宣導法定傳染病麻疹防範衛教。記者魯永明／翻攝

麻疹疫情延燒，確診者足跡遍布多處，部分民眾搶打疫苗，卻撲空，嘉義市未發現確診案例，醫師公會理事長張文祥說，許多民眾春節要出國到疫區國家，有錢卻打不到麻疹自費疫苗，希望中央速進口疫苗，紓解疫苗慌，公費疫苗優先開放醫護與長照人員接種。

張文祥說，現在25至50歲成人應該是抗體很低，但不是群聚接觸，不是醫療人員，不會那麼容易傳染到，現在自費疫苗缺貨，公費應給醫護與長照人員優先接種，或是給前往流行區域的民眾接種。

不少民眾到診所詢問有沒有自費麻疹疫苗可以接種，很多診所都用完了，有醫師說，以往民眾接種麻疹疫苗意願極低，曾進貨一批疫苗，乏人問津，最後過期、丟棄，最近詢問熱度變高，但很多診所幾乎沒有存貨。

衛生局對自費麻疹疫苗缺貨，無能為力，衛生局說，公費疫苗不缺貨，25歲以下民眾，小學入學前均接種過2劑麻疹疫苗，效果可維持很久；50歲以上族群，大部分在幼童時期感染過麻疹病毒，抗體幾乎終身存在。

25到50歲族群為高風險族群，如果咳嗽、流鼻涕、眼淚、頭腳身體出疹等症狀，應盡速就醫，出入人群密集或醫院，要戴口罩，疫管署通報接觸他縣市確診個案名單，交給衛生局關懷追蹤。

衛生局說，麻疹病毒主要透過空氣傳播，接種MMR疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速帶到衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)，避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。建議1981年 (含)以後出生者，如需前往疫情流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，降低感染風險。民眾出國應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠地方建議佩戴口罩。

麻疹

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