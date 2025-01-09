醫師籲「勿恐慌」 國內流行「不典型麻疹」症狀較輕微

麻疹群聚事件擴大，匡列人數不斷增加，不少診所儲備的麻疹疫苗皆被預約一空，林口長庚副院長邱政洵呼籲國人「不要恐慌」，目前流行的麻疹對於一般人而言，已不再是「傳統典型麻疹」，而是不典型麻疹（Modified measles），症狀輕微，且可靠自身免疫力自癒，但對於免疫力低下或是罹患癌症等重症者，仍具致命危機。

邱政洵表示，1981年之前出生的資深世代，都曾暴露過野生麻疹病毒的環境中，多數至今都帶有抗體，但1981年以後出生者，麻疹就不再流行，即使有施打疫苗，但保護效益也會逐漸下降。即使如此，體內還是具有抗體，也使得感染者就算感染麻疹，也不會像是以前罹患麻疹一樣，會出現嚴重的咳嗽或是肺炎併發症。

邱政洵表示，現在的麻疹症狀類似感冒，且感染後約3到4天才會出疹，且疹子也不像是過去全身布滿紅疹，而是屬於「非特異性的疹子」，從臉部開始冒出來一顆顆的小紅點，再慢慢延伸到全身，不會一下子全身就冒出來。

台灣推動施打MMR疫苗已經超過10年，有施打的民眾比率相對多，這一波麻疹的群聚事件，第一圈的指標個案已經攔截住，第二圈擴散看似很大圈，但是效果可能有限，在全球MMR疫苗產量受限的狀況下，呼籲國人先將疫苗給予高風險職業類別，以及1981年後出生者，對於群體的保護才有效果。

邱政洵說，目前流行的雖然是不典型麻疹，但對於免疫力低下者、重症患者等體弱的族群，仍具有威脅性，提醒國人注意。