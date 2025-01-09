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麻疹疫情升溫引恐慌 中醫師提醒有接觸史可打疫苗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
亞東醫院傳統醫學科廖國帆醫師提醒，麻疹是高度傳染性的病毒疾病，尤其威脅幼童、免疫力低的成人和孕婦。本報資料照片
亞東醫院傳統醫學科廖國帆醫師提醒，麻疹是高度傳染性的病毒疾病，尤其威脅幼童、免疫力低的成人和孕婦。本報資料照片

近期麻疹疫情升溫，部分地區出現群聚感染，引發社會關注。亞東醫院傳統醫學科廖國帆醫師提醒，麻疹是高度傳染性的病毒疾病，尤其威脅幼童、免疫力低的成人和孕婦。除了現代醫學的疫苗接種，中醫也能在麻疹防治上發揮作用。接觸過麻疹病患者可在72小時內施打疫苗或注射免疫球蛋白降低威脅。

廖國帆醫師指出，麻疹病毒主要透過飛沫傳播，中醫認為麻疹屬「麻毒時邪」，病程分三階段包括初期病邪入侵肺部和體表，出現發燒、咳嗽等症狀；見形期皮疹自臉部蔓延全身，高燒不退；收沒期皮疹消退，可能脫皮和色素沉著，需調養恢復。

中醫治療麻疹強調「麻不厭透」，也就是要讓皮疹順利發出來，減少體內熱毒。初期以辛涼解表的藥材幫助透疹；見形期則以涼血解毒為主；收沒期則需養陰益氣，可用鮮蘆根等藥材煎湯代茶飲用。

廖國帆醫師建議結合中西醫方法預防麻疹，例如按時接種疫苗、減少出入人多場所、保持環境衛生和個人衛生、注意飲食和水分補充、規律作息和運動等，都能有效降低感染風險。

最後，廖國帆醫師提醒，出現疑似麻疹症狀應儘早就醫，尤其高風險族群更需注意。接觸過麻疹病患者，可在72小時內施打疫苗或注射免疫球蛋白。確診病患除了接受治療，也應居家隔離，避免傳播。透過中西醫綜合防治，能有效降低麻疹的健康威脅。

麻疹

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