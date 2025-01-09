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麻疹疫苗掀搶打潮 民眾紛問自費哪裡打 衛生局網頁公布

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖非新聞當事人，圖／本報資料照片
50歲以上族群，很多人小時候都感染過麻疹，當時的抗體幾乎終身存在，可以不用搶打疫苗。示意圖非新聞當事人，圖／本報資料照片

麻疹疫情狂燒，加上有個案搭高鐵趴趴走，讓民眾爭相搶打疫苗，昨天起有民眾陸續打電話給新竹縣衛生局，欲了解自費疫苗的施打地點。對此，新竹縣衛生局回應，衛生局的網頁公布已有自費疫苗院所，民眾可上網查看。此外，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種1劑MMR疫苗，家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。

中部某醫院麻疹群聚案持續擴大，累計16人感染，接觸者3123人，創下5年來最多紀錄，且有麻疹確診者搭乘高鐵至其他縣市活動，消息傳出後，許多民眾討論施打麻疹疫苗。

新竹縣衛生局指出，這兩天陸續都有接到民眾致電詢問，主要是關於費用和施打地點，衛生局也回應目前一般醫療院所、診所等能施打，可施打麻疹疫苗和一般常規疫苗的名單，都已放到衛生局的網頁。

此外，新竹縣日前也有疑似通報的案例，不過檢驗結果全數陰性。且目前公布的足跡以中部、南部為主，新竹區尚未有足跡，在地醫師認為民眾不需太過於緊張，不需要搶打。

竹縣衛生局表示，公費的疫苗一直都有，提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種1劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。建議1981年（含）以後出生者，如前往麻疹流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

麻疹

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