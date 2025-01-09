麻疹必知15重點／傳染力新冠6倍！病毒空中停留2小時 走過就可能感染

麻疹疫情擴大，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，麻疹是一種傳染力十分強大的呼吸道病毒傳染病；沒打過疫苗小於44歲的人、有打疫苗28至43歲的人、免疫抵抗力差的人、孕婦需要留意，一般民眾不必過度恐慌。

針對麻疹，陳志金整理出15點重點：

1、傳染力極高，是新冠的6倍！一人感染可以傳給十幾個人。

2、可由空氣、飛沫傳播，或是直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。

3、距離病人2公尺內皆是飛沫傳染範圍，而且病毒可以在空氣中停留2小時，只要「走過」，就可能被感染。

4、當你還不知道它是麻疹以前（一般人都是在身上出現紅疹，才會懷疑），它就具有傳染力（出疹前後4天皆具有傳染力）。

5、潛伏期：從被感染，到出現紅疹大約需要7至18天（一般是14天），所以，接觸後，要觀察18天沒發病，才算過關。

6、被匡列為接觸者，必須自主健康管理18天，早晚量體溫，出現疑似症狀時，「切勿自行就醫」，應撥打1922轉介就醫。

7、症狀很難與一般感冒區分，包括發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹。

8、在出疹前的症狀有一個記憶口訣叫「3C」: Cough咳嗽，Coryza流鼻水，Conjunctivitis結膜炎，3至4天後開始出現紅疹。

9、發燒3至4天後，口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）。

10、感染後，1/1000的機率會發生嚴重的併發症包括肺炎、腦炎。

11、目前沒有藥物可以治療，主要靠疫苗預防。還是會給予症狀治療、支持性療法、治療併發症。

12、在還沒疫苗以前，每個人一生中幾乎（超過99％的人）都會被感染，而且感染後，終身具有免疫力。所以，在台灣，在1981年以前出生的人（43歲以上），幾乎都有免疫力。

13、疫苗：國內自1981年開始推動MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗）疫苗注射，出生後12至15個月、國小一年級各接種1劑。

14、疫苗有效期約15至20年（小一生在28歲後，保護力會下降，約10至30%的人沒有保護力）。所以，現在28至43歲，小時候有打過疫苗的人，和那些43歲以下從未曾注射過疫苗的人，比較會被傳染。

15、孕婦要特別注意：感染後會增加流產、死胎、早產風險。生產前感染的話，baby（特別是早產）易有嚴重感染，出生6天內需給予免疫球蛋白。

如何預防麻疹？衛福部表示，接種MMR疫苗為最有效的預防方式。政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種1劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。建議1981年（含）以後出生者，如前往麻疹流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。