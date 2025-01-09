麻疹疫苗搶翻天 他喊話留給2族群：幫助台灣避免大流行

醫院麻疹群聚事件擴大，傳出民眾搶打疫苗撲空。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，請不要每個人都去搶打麻疹疫苗，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友。

1981年之後出生的成年人，現年約21至44歲的接種疫苗世代、小時候沒有得過麻疹的這一群，需要不分風險每個人都去測抗體或補接種疫苗嗎？林氏璧表示，這個醫學問題其實許多專家的看法會有所不同，他個人認為不需要。

林氏璧表示，血中測到麻疹病毒的抗體下降，真的代表你就沒有免疫力了嗎？打完疫苗對麻疹的防護力真的只能維持大概15到20年嗎？1981年這個建議主要是根據台灣2007年的大規模研究發現，1982年8月之後出生屬於已經不太會自然得到麻疹的疫苗施打世代，血中麻疹抗體可能不足。

「我個人認為此議題其實有點複雜」，林氏璧表示，因為血中測到抗體降低，並不一定代表真的身體對麻疹沒有免疫記憶了。疫苗分為死疫苗和活疫苗，死疫苗因為沒有暴露到完整的病原體，常常產生的抗體有效期的問題。但活疫苗，理論上是可以引發有記憶的終身免疫才對。

林氏璧表示，他在台大的老師曾比喻，在路上沒有看到軍人，不代表中華民國沒有國防。一旦有敵人入侵，我們的國防會馬上啟動，軍人會出現作戰。但軍人平時並不需要出現在路上。我們身體的免疫系統也是一樣。測血中抗體來看此人對某個疾病有無保護力，只能看到片段，但很可能不是免疫力的全貌。「愈久沒戰爭，愈不容易在大街上看到軍隊。所以血液中抗體效價下降，不見得代表抵抗力下降」。

如果這世代對麻疹的免疫力廣泛性的下降是個問題，「這麼多年來我們早就該看到麻疹大爆發了才對」。他說，麻疹的傳染力可不是吃素的，而是空氣傳染，戴口罩都沒用。麻疹疫苗存貨有限，把疫苗保留給風險最大的醫護人員和小朋友的常規接種。這兩群人打好打滿，就是幫我們築起最重要的防線，讓台灣沒有造成麻疹大流行的條件。