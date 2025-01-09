營造業勞工墜落 去年85死

每天穿梭在鷹架間的營造業勞工約八十六萬人，職安意識成了他們生死一線的關鍵。去年，全台有八十五名工人墜落身亡，雖然比前兩年略減，但仍讓勞動部「營造業墜落打擊年」目標破功。職安署分析，趕工、設備不足、管理不良及缺乏職安意識等，都是造成意外的原因。

台北市去年底舉辦跨年活動，一名趕搭舞台的工人從十五公尺高鷹架墜落身亡，卅六歲人生就此停格；去年三月，高雄一名工人在修補市立殯儀館採光罩時墜落身亡，同年六月有工人在岡山工地不慎從七公尺高鋁梯墜落，九月鳳山三井LaLaport工地塔吊機基座斷裂，兩名工人喪命，一幕幕場景訴說著營建工人的無助與脆弱。

行政院主計總處統計，台灣營造業就業人口約一百廿萬人，其中七成二、約八十六萬人是基層技術性勞工；他們穿梭在鋼筋水泥及鷹架間謀生，一旦防護措施失靈，生命就畫下句點。

根據統計，二○二二年有一○五名營造業勞工墜落死亡，前年有一○二人，勞動部因此將去年訂為「營造業墜落打擊年」，期望將墜落死亡人數能控制降至六十八人以下，但去年全台有八十五名工人墜落喪生，高出目標許多。

營造業墜落死關鍵數字 製表／石秀華、葉冠妤

不重職安 意外頻傳

勞動部職安署認為，部分雇主或包商不夠重視職安是造成工安意外頻傳，其中，建築和橋梁工程墜落死亡職災居多。

「老闆或工頭、工地主任有工安意識，但第一線工人總是便宜行事。」南部一名營造業徐姓高階主管表示，工地案場很大，沒辦法每個工人都盯到，要達到理想的工安目標，還有一段長路要走。

他說，公司旗下有營造廠的建設公司，因有長期配合的工班，管理較不會出狀況，但近年缺工嚴重，又碰上年假前趕工，有些工程發包給廠商後再遭層層轉包，增加管控風險。

「台灣工安意識至少落後歐美五十年，工安意識應由政府帶頭做、從小扎根，不該甩鍋給雇主。」曾當過船員的高雄市獨立總工會理事長王慶宏表示，外籍船員下船時沒人會爭先恐後，「安全顧好最重要」是國家教育形塑出來的素養。

他說，台灣雇主常未落實職前教育，一旦發生重大工安意外，政府又只檢討單一事件，頭痛醫頭、腳痛醫腳，沒有全盤檢視，形同以人命做為推進改革的成本，應設專責單位負責推動工安教育。

勞動部表示，今年除持續加強營造墜落預防外，昨已啟動春安勞檢，將強力督促業者落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作職場暴力等相關措施。

罰則過低 無法嚇阻

勞動部說，災害發生原因多為工程規畫設計階段未有風險評估機制、現場安全衛生管理功能未能發揮，加上現行罰則過低不具嚇阻作用，致事業單位輕忽法令規定而易肇災，已提出職業安全衛生法部分條文修正草案，提高罰則。