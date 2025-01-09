學者建議：工安意外加重罰則 加大稽查力度

工安意外頻傳，義守大學財金系教授李樑堅認為，工安悲劇肇因於施工過程和整備要求未依標準作業程序執行，治本之道應從法律層面嚴格規範，建議職業安全衛生法和勞動基準法同步加重罰則，讓雇主知所警愓，才能更嚴謹進行安全防範。

李樑堅說，政府應讓雇主充分了解勞工參與安全培訓並取得相關認證的重要性，對高風險工種的從業人員強制實施相關規定，這樣可能會讓雇主以為「找麻煩」而引發反彈，但不嚴格要求，發生事故誰來承擔責任？另外，近年新型態職業災害層出不窮，勞工應提高自我防護意識，定期回訓，更新對新型災害的認知，熟悉最新工序與應變措施，減少意外發生。

中正大學勞工關係學系教授黃良志指出，職安法對營造業的安全措施有基本要求，但整體職安意識仍不足，許多勞工曝露在危險環境中，勞檢單位除加強稽查力度與頻率，也要嚴格審查有無投保勞工保險；修訂勞基法時應嚴格規範建築業工時與休息時間，避免因趕工導致過勞與工安隱患。

高雄醫學大學公共衛生學系教授何啟功認為，許多承包商對工安教育投入不足，導致工人欠缺工安意識，建議承包商施工前應依法規加強檢核每項工程的安全條件，提升預防危險能力，臨時工等潛在工安漏洞群體更應接受充分教育訓練。

何啟功以台中全聯倉儲大火九死意外為例，火警疑因焊接時未妥善控制火花而引起，因此工班在動工前應確認焊接火花的影響範圍，並記錄在簽核表。此外，也要提高監工人員的防災意識，才能把工安事故降到最低。