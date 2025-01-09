防工安意外並非做不到 科技業蓋廠超嚴謹

台灣嚴重缺工，建築業尤其吃緊，雖然營造業移工比率已增至三成，仍不夠填補人力缺口。有營造業者感嘆，近年科技業頻建廠，祭出高薪搶工，部分建商只好找臨時工填補，但工班默契不足、對工地也不熟，更易發生意外。

桃園、新竹和台中等地受科技產業擴廠和工業廠房建設需求，經常和一般建案搶工，台積電在高雄楠梓區設廠，P1廠即將完工，P2和P3廠施工中，工地常是燈火通明。

記者去年耶誕節前夕直擊台積電工地，看到頭戴藍色安全帽、身穿反光背心的工人在鷹架爬上、爬下，有人駕堆高機或徒手搬運建料，或冒寒風細雨搭建帷幕牆，工人全力趕工，工地除設置護欄外，也架設顏色鮮艷的高強度安全防護網，廠房最高處有兩名監工居高臨下觀察作業狀況。

「工地內的危險能被看見，更能保障作業安全。」一名工地主任說，科技業蓋廠房動輒耗資幾千億元，無不希望早點完工就能早點投產，為避免發生工安意外遭勒令停工，都會加嚴管理，除了嚴格管制工地門禁，更會要求落實穿戴安全裝備。

陳姓營造業者說，科技業擴建廠房，承包商找工人至少簽約一個月，有的合約拉長到一、兩年，招走大量工人，導致一般建案「尋嘸工」，建商有成本壓力，只好漲價找臨時工，臨時工日薪從一千元漲到兩千元，泥作師傅從二、三千元漲到五、六千元，但工人流動性高，對工地不熟悉，彼此默契也不足，意外風險增高。

南部科學園區管理局科長徐新益說，台積電高雄廠房動工後，廿四小時施工，承攬商自主管理強，設置護欄、安全網，也要求高處作業一定要用掛勾連結安全帶錨定在欄杆上，以防墜落。