職災求償難 工程轉包責任也轉嫁

工程層層轉包在業界是「公開的秘密」，有業者直言營造商不可能養著各種工班 ，分包工程無可厚非。不過，業者承包工程轉給下包後，責任也轉嫁，惡化職災率，更讓受害工人與家屬的賠償問題經常難以解決。

屏東郭姓民宿業主說，當年他花三百萬元把老家改成民宿，雖找包商承作，但泥作、水電、裝潢等細項均轉包，各工班遊走各工地，上工時常無法銜接工序，甚至看到工人站在簡陋竹架粉刷外牆，險象環生的狀況讓他嚇得冷汗直冒。

他說，包商為省成本轉包工程，還自己擔任監工，不過，因同時承攬多個工程，根本很少到工地監工，工程毫無品質，遑論作業安全。

「小規模工地或局部改造的案子，往往連工地主任都不設，而由監工跑場。」高雄市森曜建築師事務所建築師李彥頤感嘆，工安問題從監工、工人危機意識至業主採「低價策略將本求利」環環相扣，已是長期被忽視的集體病態，大家卻不願正視。

李彥頤說，職前安全衛生教育是老生常談，但做得到的卻不多；不同工班進場前都應施予教育訓練或宣導安全意識，可是國內長期不強調工地品管和安全，工人又缺乏安全意識，尤其現在大缺工，工人往往訓練不足就上場，導致職災頻繁。

長期在工地管理的陳姓監工說，營造商不可能養著各種工班，常見到標到案子後全部轉包來賺取差價，有的下包為了節省成本，連職安費用都省，因為發生職安事故得由得標商負責，以致下包心存僥倖，工安意外頻傳。

工程轉包導致責任不明的情形，十年前即有先例。二○一五年四月，台中捷運綠線重達二○九公噸的鋼梁墜落，造成四死四傷，調查發現，現場施工人員未遵守標準作業程序，且缺乏適當的安全防護，多層轉包導致安全管理責任不明，最終，監造單位與施工單位八名相關人員判刑。