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無一定雇主 營造勞資都輕忽安全

聯合報／ 記者石秀華王勇超萬于甄吳淑玲葉冠妤／連線報導
工人在鷹架工作卻無安全帽、安全帶等防護設施，一旦發生意外成無法挽回的憾事。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
工人在鷹架工作卻無安全帽、安全帶等防護設施，一旦發生意外成無法挽回的憾事。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

職安署統計，營造業罹災勞工未接受職安教育訓練者逾七成，凸顯部分雇主或包商未重視職安，造成工安意外頻傳。記者直擊高雄幾處工地，發現工人在鷹架工作卻無安全帽等防護設施，勞檢人員感嘆，有的勞工自認經驗老到，僥倖不用安全帽、安全帶，一旦發生意外成無法挽回的憾事。

記者直擊工人蹲在鷹架上架設管線，安全帽卻掛在一旁，也有工人雨天穿拖鞋進出泥濘建地，危險就在身旁而不自知。

一名營造公司主管說，常有工人進工地取物，心想只是一下子就不戴安全帽，雖一再制止還是有人不聽，最後拍照罰款，未戴安全帽罰一千元，重罰果然有用。

勞檢人員說，常有工人說怕熱而不戴安全帽，也有人認為安全帶會拖慢作業速度，往往在「拍照存證」後就卸下安全帶，應付檢查。

職安署南區分署葉姓科長說，部分營造商只顧賺錢，包商則嫌麻煩，對工地安全教育訓練並不重視，勞資雙方都無安全意識，法規規定卅人以下的公司至少要有一人具職安丙種證照，但很多雇主連職安人員都不聘。

葉科長說，營造業特性是「無一定雇主」，有些小包有五、六名人力就當起老闆，遊走各工地，尤以鋼筋及板模業的「流動打工仔」居多，這群人屬經濟弱勢，有的還摻雜外籍「黑工」，人員來來去去，工地安全教育訓練效果相對變差。

歲末年終，各行業因歲修或趕工，職災過勞風險增加，勞動部規畫即日起啟動為期卅七天的春安勞檢。尤其日前台北市政府跨年演唱會舞台發生工安意外，一名工人從十五公尺處墜落死亡，勞動部也將大型舞台搭建列為檢查重點，如有違反勞基法或職安法，除依法開罰，如有立即危險之虞者將予以停工。

安全帽 工人 雇主

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