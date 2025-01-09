母女先後工地重傷 人生陷苦難

「媽媽我很想你，媽媽要加油…」五十一歲原住民婦女巴奈，向躺在床上的母親耳旁輕喚；她二○二一年因工地意外失去右眼，沒想到母親Suzi前年五月從工地摔落，昏迷不醒成了植物人，母女倆先後因工安意外導致人生陷入苦難，也讓人見識到工安意外的無情。

巴奈說，母親當建築板模工約廿年，前年在工地的鷹架外圍工作，鋪樓頂版工作準備收尾時，不慎從兩米高摔落，剛開始只喊著「腳痛」，完成左腳骨折脫臼固定手術第四天，右腦血塊突然擴散並陷入昏迷，緊急開腦後無法在言語，被診斷為永久性植物人腦中風。

在工地工作十五年的巴奈，三年多前鋪模板時被鐵釘彈瞎右眼，那段時間由母親照顧，如今母女角色易位，為了支付每月的安養機構開銷，她不得不重回工地賺錢。她說，很怕再有工安意外，每次上工時都告訴自己「順順地做，不要急，安全第一，把自己照顧好」。

屏東泰武鄉張姓男子，遭吊掛鋼筋揮到墜樓，頭上開刀痕跡清晰可見。記者劉星君／攝影

事業起步 受傷被迫轉業

遇上工安意外，輕者受傷住院，嚴重者生活變調、家庭破碎。國三起便在工地打滾的屏東泰武鄉張姓青年，去年三月在高雄一處建案工地指揮吊掛鋼筋時遭鋼材揮到，從七點二公尺高處墜落，頭顱骨折、頸椎與胸椎重傷，這已是他半年內的第二次墜樓意外，因手術後遺症導致雙手乏力，終身無法再從事粗重工作。他嘆說，好不容易當到「小帶班」事業正起步，一場意外卻讓終身大事受到延宕。

小兒子陳勳死於工安意外，屏東縣三地門鄉代表會前主席陳忠雄在臉書表達不捨。圖／翻攝自陳忠雄臉書

二○二一年三月高雄一處工地倒塌造成二死三傷意外，當時在工地綁鋼筋、屏東縣三地門鄉代會前主席陳忠雄廿九歲的小兒子陳勳，遭倒塌的鋼架壓死。陳忠雄不捨地說，兒子出生時心臟肥大，三個月大就動心臟手術，因痼疾無法一圓從軍夢，高職畢業後到工地工作，當年原本準備要結婚，突如其來的意外讓人生永遠停格。

陳忠雄說，事發前幾天，父子倆曾聊天三、四個小時，記得兒子還跟他說「爸爸，我會賺很多錢來給你」，沒想到這句話竟成了父子最後的談話。

歲摔死 安全防護全無

高雄一名十七歲劉姓少年，家境因素提早踏入職場，隨父親受雇於太陽能業者，前年六月在高雄裝設太陽能板時，不慎從三公尺高棚頂墜落，兩周後宣告不治。他沒戴安全帽、未繫安全索，監工也輕忽檢查，讓本可避免的悲劇發生，也導致家庭破碎。