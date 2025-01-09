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西藏強震災民增至6.15萬 3612間房屋倒塌

中央社／ 台北9日電
西藏強震災民增至6.15萬。圖為1月8日，西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員攜搜救犬在野江村進行搜救排查。（中新社）
西藏強震災民增至6.15萬。圖為1月8日，西藏自治區消防救援總隊拉薩重型地震救援隊消防指戰員攜搜救犬在野江村進行搜救排查。（中新社）

西藏自治區政府下午通報，西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震，截至9日上午6時，地震已造成126人遇難，受災民眾達6.15萬人。經初步排查，此次地震已造成3612間房屋倒塌。

綜合央視新聞、新華社報導，西藏自治區政府新聞辦公室9日下午舉行地震受災救援工作第三場新聞發布會，作以上通報。

7日強震之後，迄今餘震不斷。根據西藏地震局，截至9日下午3時，共計監測到餘震1211次，其中規模3及以上餘震33次。最大餘震為規模4.4，距離主震震央約18公里。

西藏應急管理廳副廳長郝濤表示，目前地震災區共設置224個安置點，已安置4.75萬人。

西藏衛生健康委員會主任格桑玉珍表示，截至上午9時，累計收治傷患337人，經救治後出院246人。目前在醫院接受治療的有91人，其中輕症72人，重症19人，醫療救治工作正逐步從應急救治轉向規範治療。

報導說，此次地震等級高、烈度強、震源淺，震央周邊鄉鎮、村莊相對集中，造成較為嚴重的房屋受損。截至目前，經初步排查，已造成3612間房屋倒塌。

BBC中文網報導，一般而言，高原地區人口少、城市建築密度小、樓層低，地震造成的損害相對較小，然而西藏這次地震卻造成較嚴重的傷亡。

中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰分析，可能的原因是當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，這才導致房屋倒塌、人員傷亡。

西藏住建廳長李修武下午表示，本次地震房屋受損嚴重的主要原因有三個方面：一是地震等級高、烈度強；二是震源淺，破壞力強；三是震央與周邊集鎮、村莊距離近，導致受損房屋較多。

李修武說，目前西藏住建部門正在組織專業技術人員奔赴災區，全面排查災區房屋，及時排除險情，並同步展開災損評估，為下一步制定災後恢復重建方案打下基礎。

地震 房屋 西藏

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