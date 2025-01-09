西藏青海接連發生地震 中國專家：兩者無關

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8強震後，青海省果洛州瑪多縣8日下午3時44分發生規模5.5地震。不過，中國地震局地球物理研究所研究員高孟潭指出，兩者之間應該沒有關聯。

新京報報導，高孟潭解釋，這兩次地震分別屬於不同的地震帶，一個是喜馬拉雅地震帶，一個是東崑崙地震帶。它們孕震的環境和斷裂的性質是完全不同，「兩者之間應該說沒有什麼關聯」。

西藏定日縣在7日上午9時5分發生規模6.8地震後，截至9日8時，共記錄到餘震1095次。

高孟潭說，定日縣規模6.8地震發生在喜馬拉雅山北坡，屬於喜馬拉雅地震帶。一般在較大地震發生之後，都會發生餘震，餘震的震級和頻率會隨著時間逐步降低。

中國官方8日指出，西藏的災區工作已由緊急救援轉為群眾安置階段，並指出非災區民間救援隊等社會組織與志工，在現階段未經審批，不能自行前往災區。地震已造成126人遇難、188人受傷，設置187個安置點，已轉移安置受災群眾4.65萬人。

官方也示警，震區近期存在發生5至6級地震的可能。