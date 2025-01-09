西藏地震釀重大傷亡 房屋品質不佳成原因之一

中國西藏日喀則市定日縣7日發生芮氏規模6.8強震，分析指當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，導致倒塌，是釀重大傷亡原因之一。當地的旅遊業者則擔憂地震重創觀光，錯失將到來的春節旅遊旺季。

據西藏官方8日下午通報，後續不排除發生規模5至6的地震，已轉移安置受災民眾4.65萬人，搜救工作轉為災民安置和災後重建。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，在災後24小時內，中國多地網友接力轉發災區所需物資清單。在汶川地震後成立的「卓明災害信息服務中心」彙整由日喀則當地發出的物資短缺名單，電熱毯、帳篷、睡袋等防寒保暖物資需求量極大。

此外，當地網路情形仍不穩定，通訊軟體與社群軟體使用上較為困難。

報導指出，一般而言高原地區人口少、城市建築密度小、樓層低，地震造成的損害相對較小，然而這次卻造成了較嚴重的傷亡，中國地質科學院地質研究所研究員蘇德辰分析，可能的原因是當地房屋品質較差、年久失修、結構不合理，這才導致房屋倒塌、人員傷亡。

這次的地震中，縣城新修建的房屋並沒有倒塌情形，然而鄉鎮的土牆房屋倒塌嚴重。中國地震台網中心研究員孫士鋐提到，日喀則當地房屋以土石木結構為主，抗震性差。由於當地居民常將屋頂加厚，這導致房屋倒塌後，屋頂和用石頭堆砌而成的牆體壓下來，不利於居民逃生。

目前安置與重建工作持續進行，當地的旅遊業者則開始擔心即將到來的春節假期，觀光業會受到不小的影響。

一名當地的導遊受訪時表示，作為珠穆朗瑪峰旅遊路線必經地，日喀則市區一般會在春節期間出現旅遊小高峰。地震發生後，部分旅遊路線不知道要何時才能恢復，但是「西藏很大的，雅魯藏布江附近線路都很安全」。

部分身處當地的遊客則陸續發布了相關的影片與圖片，顯示有些地方的路面被碎石掩埋，部分地區的一些建築物依然堅挺，只有幾塊高處的磚塊掉落。

報導提到，這名導遊並不想輕易放棄旅遊旺季的生意，因此過去兩天持續在小紅書等社群平台上宣傳相關的旅遊行程，並反覆強調「很安全」，「我不確定今年生意會不會好，但我會盡力保證我的客人的安全。」