西藏大地震已126死 轉為安置階段

西藏定日七日強震引發重大死傷與損失，據大陸官方昨宣布，震區已經由緊急救援轉為安置階段，強調物資充足，停止接收社會各界捐贈的救災物資。目前，大陸官方已經轉移將近五萬災區民眾，死傷人數截至昨晚為一二六人遇難、一八八人受傷。

此次地震波及定日縣、拉孜縣、薩迦縣等地。昨日下午，西藏自治區應急管理廳廳長洪力在記者會上宣布，截至中午已檢測到六四六次餘震，地震已造成一二六人遇難、一八八人受傷，並已轉移災民四點六五萬人。

大陸官方表示，救援隊伍已飽和，呼籲民間救援隊未經審批勿自行前往災區。官方也示警，震區近期存在發生五至六級地震的可能。

據央視新聞，目前，已救出四○七位地震受困者，設立一八七個轉移安置點，共搭建帳篷三七○五頂，各省市派出的醫療隊也陸續抵達。民間團體亦積極募款，光是騰訊公益至昨日傍晚就有近七十萬人捐款人民幣近三千萬元。

大陸副總理張國清已抵達日喀則慰問、調度指揮。他強調，要繼續全力展開人員搜救，「挨村挨戶搜救人員，確保不落一人」，也要求相關部門繼續加快工作進度，確保受災民眾早日住上安全溫暖房。

對於西藏強震引發死傷，我方已有賴清德總統、陸委會、海基會等各方表達慰問，大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，「台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示感謝」。雖國台辦未明確點名對象，但也形成近期罕有的兩岸官方「好言相待」。

另，昨日下午青海省果洛藏族自治州瑪多縣也發生五點五級地震，據中新社，縣城有明顯震感，基礎設施未遭受重大損失和破壞，震央最近的三個村莊均未發生房屋倒塌及人員傷亡情況。