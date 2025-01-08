達賴喇嘛為西藏強震罹難者祈福 中國大陸：保持高度警惕

針對達賴喇嘛明天將在印度主持祈福儀式，悼念西藏日喀則強震罹難者，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，「對於達賴喇嘛的分裂本質和政治圖謀，我們很清楚，並保持高度警惕」。

中國外交部下午舉行例行記者會。郭嘉昆在回答路透社記者提問時，作上述表示。

郭嘉昆首先回答，他已經介紹了中國政府抗震救災的情況，相信在「黨中央堅強領導」下，災區人民一定能夠戰勝災害，重建家園。

郭嘉昆接著宣稱，「對於達賴喇嘛的分裂本質和政治圖謀，我們很清楚，並保持高度警惕」。

西藏日喀則市定日縣7日上午9時05分左右發生芮式規模6.8強震，到當晚7時止已造成126人死亡、188人受傷，3609棟房屋倒塌。此後到今天發稿為止，中國官方一直未更新傷亡數字。

西藏強震發生後，達賴喇嘛7日透過書面向中央社表示，他在得知今天早上在西藏地區發生的大地震後深感悲痛，那使許多人失去性命，還有很多人受傷，房屋遭到嚴重破壞，也有大量財產損失。

達賴喇嘛指出，「我為那些不幸逝去的生命祈禱，也衷心期盼所有傷者能早日康復」。

達賴喇嘛辦公室今天上午告訴中央社，達賴喇嘛9日將在印度拜拉庫普區（Bylakuppe）的札什倫布寺主持祈福儀式，悼念這次西藏強震罹難者。