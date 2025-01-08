西藏強震！富士康捐9千萬 字節跳動上線災害尋人功能

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8地震後，多家企業出手馳援地震災區。富士康科技集團攜旗下上市公司工業富聯，共同向災區捐款人民幣2000萬元（約新台幣9000萬元），用於災區救援和災後重建等工作，字節跳動也上線災害尋人功能。

「字節跳動公益」微信公眾號發文稱，北京字節跳動公益基金會宣布捐贈人民幣500萬元，聯合公益機構，為西藏日喀則受災地區提供災後救援及重建支持。字節跳動公益平台已同步啟動應急回應機制，上線相關救災公益項目，開展專題籌款，增加捐贈入口，支持應急救災工作；同時聯動媒體機構、救援隊上線災害尋人功能。

「阿里巴巴公益」公眾號稱，阿里巴巴緊急回應應急物資政社協同保障機制，在應急管理部救災和物資保障司的統一部署下，向災區輸送生活物資，幫助解決受災群眾生活急需。

在阿里巴巴旗下的物流子公司「菜鳥」協同下，第一批10萬份方便食品已安排裝車發貨；同時，阿里巴巴公益基金會也將資助公羊救援隊，前往定日縣現場救援。

微信公眾號「京東物流黑板報」稱，地震災害發生的第一時間，京東集團積極回應，成立應急回應專班，快速啟動應急救援預案，從震區附近的倉庫中緊急調撥飲用水、食品、禦寒衣物、帳篷、應急電源等急需物資，京東物流以專人專車方式運往災區。

騰訊微信公眾號發文表示，騰訊公益慈善基金會7日啟動首批捐款人民幣2000萬元，用於受災地區的緊急救援、過渡安置、過冬物資，災後恢復重建及以工代賑等工作。

「滴滴出行」官微發文稱，滴滴公司聯合中國紅十字基金會、深圳壹基金公益基金會等啟動救災回應，捐贈米麵糧油蔬菜等救災安置物資，全力支持受災群眾安置與生活保障；滴滴公益救援隊連同深圳公益救援隊，先遣小隊8日早晨抵達拉薩後趕往定日縣，開展賑災相關工作。

其它多家陸企，包含李寧、波司登、鴻星爾克官方微博發文稱，分別緊急捐贈價值人民幣1000萬元防寒保暖物資馳援西藏地震災區，持續關注災區情況，提供力所能及幫助。

同時，小米公益基金、理想汽車、長城汽車、蔚來汽車、vivo、OPPO發文稱，分別捐款人民幣100萬、500萬、500萬、100萬、100萬、100萬元，用於支持西藏日喀則抗震救災及災後重建工作。