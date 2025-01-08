西藏地震史 1950年墨脫地震釀千死為最大

西藏7日上午9時5分發生規模6.8強震，震源深度10公里，釀百死，截至今天上午8時，共記錄到餘震515次。西藏1950年的墨脫地震規模8.6，比2008年的汶川大地震規模8.3還高，造成上千人死亡；近期同樣發生於拉薩地塊的地震是2017年米林地震，彼時所幸無人死亡。

中國專家將這次地震原因指向拉薩地塊能量釋放。根據中國地震台網，截至8日上午8時，共記錄到餘震515次，其中規模3以下餘震488次，規模3及以上餘震27次，具體為規模3至3.9有24次，規模4至4.9為3次。目前最大餘震規模4.4，距主震震央約18公里。

拉薩地塊1950年以來發生規模6以上地震21次。最大的一次是2017年11月18日西藏米林地震，芮氏規模達6.9，震源深度10公里。根據陸媒中新網等媒體報導，地震波及6個縣（區）造成1萬2000餘人受災，5700餘戶房屋不同程度受損。當日是林芝工布新年（西藏的傳統節日）第一天，但社會秩序井然，民眾正常過年。

震央在無人區，當時僅約3人因地震受輕傷。位於震央區的村子供電、供水、通訊正常，未影響外界溝通。

然而，西藏曾經發生過中國有儀器紀錄以來規模最大的地震。1950年8月15日晚間10時9分，在西藏自治區墨脫縣、察隅縣交界處發生規模8.6強震，震源深度18公里，極震區烈度高達12級。這一地震的名稱有稱「阿薩姆－西藏地震」，或墨脫地震。

雅魯藏布江河灣地區和米林、林芝、波密等27地捲入這場災難，並波及鄰近的印度境內多地。這場地震在中國據說奪走約3000多條人命，在印度的死亡人數也達到千人。

根據中國科學院網站，前中科院青藏高原綜合科學考察隊常務副隊長章銘陶曾撰寫回顧前往當地考察的文章，調查1950年特大地震對地面的破壞程度，以及對於未來大峽谷巨大水能資源開發可能帶來的影響、開發方式的選擇，以及防震措施的制訂。

他寫道，發生地震的當晚，人們剛吃過晚餐進入夢鄉，突然從遠方傳來隆隆聲響，緊接著地動山搖，「一場天翻地覆的大地震，給墨脫大峽谷中各族居民帶來一場空前浩大的生死劫難」。

「就在這一瞬間，峽谷上下所有木結構和石木結構的民宅、寺廟和共用設施悉數倒塌」，文章寫道，「從兩側崖壁上崩落的巨石像洪流一般沖了下來，一路上翻滾騰躍相互撞擊，山坡上電光石火迸發，推毀了房屋、道路、田地、人畜和成片的原始森」。

根據這一紀錄，儘管大峽谷中人口稀少，但死亡的人數有上千，死絕戶近百，死絕的村有五、六個。在這次地震後餘震頻繁，持續時間達一年之久，震級超過4.7級的餘震有80多次，最高的達到6.3級。並且這次地震的前兆明顯，在大地震發生前的一年中，規模5、6級的前震有兩次。

現今中國官方尚未更新7日西藏大地震的最新死傷人數，由於當地海拔高，夜晚溫度低至零下十幾度，救災難度升高，受災民眾禦寒成為另一大問題。中共總書記習近平已下達救災指示，中國國務院副總理張國清前往西藏指導抗災救災工作，強調要全力展開人員搜救傷員救治，確保災區群眾安全溫暖過冬。

中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，規模6.8地震一般來說屬於強震，震感很強烈。如果發生在城市則有強烈破壞性，屬於強破壞性地震，但發生在西藏日喀則，相對來說破壞性較弱，可能會產生一些比較嚴重的地質災害。

中國地震台網中心專家預估，一般而言，一次較大地震發生後，在其震源區及鄰近區域會觀測到餘震活動，這些餘震活動隨著時間的推移，在強度和次數上逐漸減弱，過程中也會存在起伏活動。因此，原震區及附近地區近幾日仍存在發生有感地震的可能。