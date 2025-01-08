日喀則6.8強震／轉移安置近5萬災民 搭建帳篷近4千頂

西藏日喀則市定日縣7日發生規模6.8級地震，根據日喀則新聞中心，截至8日中午，地震已造成126人遇難，188人不同程度受傷。共救出逾400名受困者，並轉移安置4.6萬災民。

北京日報報導，截至目前，共1.4萬名救援人員參與抗震救災工作，救出被困人員407人，因地震損壞路段已全部搶通。設立187個轉移安置點，共搭建帳篷3705頂，轉移安置4.6萬人。

央視報導，7日晚間搭好的帳篷裡，已有熱水和泡麵供應，確保受災民眾不會餓著肚子度過災後的首個夜晚。帳篷的防寒作用很好，每頂帳篷基本上以家庭為單位，可安置10人左右，家裡有長者、孩子的家庭，儘量都是安排在同一個帳篷，也儘量予以滿足長者和孩子的特殊飲食需求。

到了8日凌晨，在通往震區的路上，還有源源不斷前往震央的救援車輛以及運輸救災物資的卡車。

投注物資方面，7日晚間10時，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部、國家糧食和儲備局向西藏緊急調運的棉帳篷、摺疊床、棉被、毛毯、棉大衣、防寒鞋、取暖器、發電機、爐子、應急照明燈以及食品、藥品等必需物資共計42.8萬件、燃料81車，已陸續抵達災區。

目前發生地震震央的長所、措果、曲洛3個鄉鎮的行動網路、電力已全部恢復，因地震損壞路段已全部搶通，

大陸國務院副總理張國清於地震發生的7日，已率有關部門負責人，趕赴西藏日喀則地震災區現場，指導應急救援處置工作。

張國清抵達日喀則後，即趕往受災最重的定日縣長所鄉，先後到搶險處置現場、臨時安置點和醫院，看望慰問受災群眾和傷者，查看人員搜救、醫療救治、物資保障、生活安置和損毀設施搶修等情況，張國清並召開會議，研究部署後續抗震救災工作。