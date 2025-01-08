西藏地震後首夜遇零下16度酷寒 多家陸企捐款

西藏定日縣7日發生規模6.8強震，目前已知126死、188傷、倒塌房屋3609戶，由於地處高海拔地區，當天晚間達到零下16℃左右，民眾受安置在帳棚。多家陸企也紛紛表態捐款、物資，期盼支援抗震救災工作。

央視新聞稱，7日晚間到8日凌晨，當地餘震不斷。凌晨3時52分左右，與定日縣相鄰的拉孜縣發生規模4級地震。

在森嘎村的臨時安置點搭建30多個救災帳篷，帳篷包括保溫層有好幾層。除了提供禦寒被褥，地上有防寒隔潮墊，還有簡易床、應急電源照明，多樣的防寒保暖物資也在陸續送往現場。帳篷裡也提供熱水、泡麵，確保民眾不會餓著肚子度過災後的首個夜晚。

官媒稱，震災後，目前統籌調集部隊、公安、武警、消防、森林消防、邊境管理以及黨員幹部群眾，共14668人參與救災，救出被困407人。

另外包含騰訊、字節跳動、小米等多家陸企已發文表示，透過捐款、捐物資等方式，支援抗震救災。