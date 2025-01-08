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西藏地震後首夜遇零下16度酷寒 多家陸企捐款

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
西藏日喀則市7日發生地震後，8日凌晨在日喀則市人民醫院，醫護人員將剛送來的地震受傷人員轉入急診。圖／新華社
西藏日喀則市7日發生地震後，8日凌晨在日喀則市人民醫院，醫護人員將剛送來的地震受傷人員轉入急診。圖／新華社

西藏定日縣7日發生規模6.8強震，目前已知126死、188傷、倒塌房屋3609戶，由於地處高海拔地區，當天晚間達到零下16℃左右，民眾受安置在帳棚。多家陸企也紛紛表態捐款、物資，期盼支援抗震救災工作。

央視新聞稱，7日晚間到8日凌晨，當地餘震不斷。凌晨3時52分左右，與定日縣相鄰的拉孜縣發生規模4級地震。

在森嘎村的臨時安置點搭建30多個救災帳篷，帳篷包括保溫層有好幾層。除了提供禦寒被褥，地上有防寒隔潮墊，還有簡易床、應急電源照明，多樣的防寒保暖物資也在陸續送往現場。帳篷裡也提供熱水、泡麵，確保民眾不會餓著肚子度過災後的首個夜晚。

官媒稱，震災後，目前統籌調集部隊、公安、武警、消防、森林消防、邊境管理以及黨員幹部群眾，共14668人參與救災，救出被困407人。

另外包含騰訊、字節跳動、小米等多家陸企已發文表示，透過捐款、捐物資等方式，支援抗震救災。

封面新聞8日指，目前僅大陸車企已捐款累計達2600萬（人民幣，單位下同），當中理想汽車捐贈500萬、比亞迪1000萬、長城汽車500萬、廣汽集團400萬、蔚來捐款100萬元；此外，綜合相關報導，騰訊捐贈2000萬元、字節跳動捐贈500萬元、小米捐款100萬元及災區急需物資、新華保險捐款100萬元、網易捐贈800萬元物資。

西藏日喀則市7日發生地震後，當晚大陸國務院副總理張國清率趕赴當地指導震災救援。圖／新華社
西藏日喀則市7日發生地震後，當晚大陸國務院副總理張國清率趕赴當地指導震災救援。圖／新華社

字節跳動 捐款 災後

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