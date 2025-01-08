西藏地震釀重大死傷 字節跳動等企業捐款賑災

中國西藏日喀則市定日縣昨天發生芮氏規模6.8強震，釀重大傷亡。字節跳動、比亞迪等企業宣布捐款人民幣百萬至千萬不等協助賑災，多家物流企業馳援災區，運送物資。

定日縣地震發生至今逾24小時，除了救難人員進入災區救援外，各地的救援物資、善款也陸續湧入。

據界面新聞，面對災情，不少科技企業、車廠紛紛伸出援手。

字節跳動公益基金會宣布捐款人民幣500萬元（下同，約新台幣2250萬元）；騰訊公益慈善基金會則捐款2000萬元，用於受災地區的緊急救援、過渡安置、過冬物資，災後恢復重建及以工代賑等工作；網易宣布捐贈800萬元物資，用於救災、應急。

微博公益平台宣布啟動社會應急救災協作網路，支持相關公益機構上線救災公益專案，開設捐贈入口，進行救災募款。

中國電動車大廠比亞迪透過旗下的慈善基金會宣布向災區捐贈1000萬元，用於受災地區緊急救援、受災群眾生活救助、救援隊支持及災後重建等相關工作；長城汽車、理想汽車則同步宣布捐出500萬元。

除了捐款外，也有多家車企宣布啟動「車主緊急救援服務」，提供包含受損的車輛救援、檢測、維修，車主代步車，快速理賠等，全力支持當地抗震救災工作。

在地震發生後，多家物流企業第一時間啟動了應急機制，向災區提供了物資等緊急援助，包含帳棚、禦寒衣物、泡麵、礦泉水、棉被等。

定日縣昨天上午9時5分發生規模6.8強震，震源深度10公里。截至今天上午，已知至少126人遇難、188人受傷，房屋倒塌3609戶。